ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней Кристийны, которая ушла из дома в Рапламаа
В прошлое воскресенье Кристийна должна была отправиться в школу в Мярьямаа, в уезде Рапла, но так и не дошла до места назначения. Последний раз она выходила на связь вчера, и в настоящее время связаться с ней по телефону не получается, сообщает Департамент полиции и погранохраны (PPA).
Без помощи посторонних, девушка может оказаться в опасности. Согласно текущей информации, она может перемещаться по Таллинну.
Кристийна - смелая, общительная девушка. Её рост составляет около 165 см, стройное телосложение, волосы до плеч, окрашены в два разных цвета - половина головы фиолетовая, половина темная. У Кристийны проколоты нос и губа, обычно она носит довольно темный, броский макияж. На момент ухода из дома, на ней были черные куртка и юбка, черные колготки с глазами и черная обувь. Когда она уходила, у нее с собой был черного цвета рюкзак, а на голове - ободок с розовыми ушками.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112 или связаться с кем-то из близких Кристийны.