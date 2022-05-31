ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 15-летней Кристийны, которая ушла из дома в Рапламаа

Кристийна - смелая, общительная девушка. Её рост составляет около 165 см, стройное телосложение, волосы до плеч, окрашены в два разных цвета - половина головы фиолетовая, половина темная. У Кристийны проколоты нос и губа, обычно она носит довольно темный, броский макияж. На момент ухода из дома, на ней были черные куртка и юбка, черные колготки с глазами и черная обувь. Когда она уходила, у нее с собой был черного цвета рюкзак, а на голове - ободок с розовыми ушками.