Возможность на триллион долларов для Эстонии: Украина призывает инвесторов поддержать восстановление экономики

Украину на круглом столе представляли председатель правления Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Андрей Колодюк и заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. Среди других выступающих были Брайан Кауфманн, руководитель отдела прямых инвестиций Viking Global Investors, Юрген Ригтеринк, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Кшиштоф Пралат, глава европейского подразделения Oaktree Capital Management, Бретт Макдауэлл, глава Hedera Hashgraph, и более десятка других инвесторов.

"У нас не так много времени, - сказал Андрей Колодюк, председатель правления Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA). - Города, пострадавшие от войны, нуждаются в снабжении питьевой водой, электричеством и топливом, а также в подготовке важнейших объектов инфраструктуры к зиме. Мы отдаем предпочтение совместным инвестициям в практические проекты, инвестиционные возможности которых, по первоначальным оценкам, составляют триллион долларов. Например, мы можем участвовать в проектах по поставке оборудования, с помощью которого мы сможем обеспечить критически важную инфраструктуру в партнерстве с украинскими компаниями. Кроме того, UVCA запустит инвестиционную платформу".

Гости из сообщества Кремниевой долины США и других стран подтвердили, что украинский ИТ-сектор очень силен и будет продолжать работать и инвестировать, несмотря на войну в стране.