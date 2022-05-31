В больницах находится 94 COVID-пациента. За неделю скончались 8 больных, самому молодому было 47

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, на минувшей неделе анализ сдавали в основном люди, входящие в группу риска, на основании направления семейного врача. Были проанализированы 9793 теста, 822 из которых оказались положительными. «Среди лиц старше 60 лет заболеваемость снизилась примерно на 15%. Снижение частично обусловлено снижением общей заболеваемости и изменением стратегии тестирования», — пояснила Варьяс и добавила, что коэффициент заражения R удерживается на уровне 0,89. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является низким.

Среднее число госпитализированных из-за COVID-19 за последние семь дней сократилось до 3. По состоянию на утро понедельника в больницах находился 94 пациена с COVID-19, из которых 30 были госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались восемь человек в возрасте 47-96 лет, пять из них не были вакцинированы. Число госпитализированных на этой неделе должно сохраниться в пределах 85 пациентов.

За неделю были введены 1490 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 302 случаях. Дополнительную или бустерную дозу всего получили 458 789 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,7%.

Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по-прежнему преимущественно сохраняется на умеренном желтом уровне. Наивысший уровень наблюдается в Йыгева, Кярдла и Лаагри. Пылва, Пярну и Кярдла. Самый низкий уровень - в Пылтсамаа, Палдиски, Валга и Пайде.

С мая Департамент здоровья больше не публикует ежедневную статистику по COVID-19. Карта распространения коронавируса на сайте Департамента здоровья обновляется один раз в неделю по вторникам.