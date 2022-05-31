ПОДКАСТ | "Русскоязычных не берут в сборную? Это же ложь!" Основатель "Легиона" Артюхов рассказал про проблемы эстонского футбола

В 1998 году Михаил Артюхов и Николай Мизеров основали футбольный клуб "Спартак". "Я очень люблю Древнеримскую историю, отсюда потом и придумали название "Легион". Также мне нравилась игровая модель московского "Спартака", - сказал Михаил в подкасте. "В 2007 году родился Таллиннский футбольный клуб "Легион", который стал преемником Таллиннского футбольного клуба. Если нас считать их правопреемниками, то нам более ста лет".

У "Легиона" никогда не было задачи заниматься взрослым футболом. Акцент всегда делался на молодежные команды. "У нас всегда была взрослая команда, но мы играли нашими воспитанниками и не ставили целей на выход в Премиум-лигу. Мы с Денисом Беловом сели, решили, что он станет главным тренером взрослого направления, а я молодежного направления", - добавил Артюхов. Сейчас "Легион" уже несколько лет выступает в Высшей лиге Эстонии.

Михаил Артюхов работает с молодежью более 20 лет. "У меня свои методики. Мне приятно видеть, как мои воспитанники вырастают в футболистов. "Легион" единственный клуб в стране, который выигрывал Gothia Cup в Швеции. Там было 128 команд из 26 стран мира. Сейчас эти ребята - основа нашей команды в Высшей лиги", - напомнил тренер.

Говоря о недостатках эстонского футбола, Михаил на первое место ставит отсутствие менталитета победителя. "Я четыре года работал в молодежной сборной Эстонии. Не все наши футболисты верят в то, что мы можем победить любого соперника. Если футболист не верит, что может обыграть своего оппонента, то любая техника и тактика не имеет смысла", - уточнил он. Как сам заверяет Артюхов, он тренер мотиватор. "Я стараюсь психологически воздействовать на футболиста. Всегда говорил детям, что они лучшая команда Европы - потом мы выиграли Gothia Cup, и я сказал, что мы лучшая команда мира".