ПОДКАСТ | "Русскоязычных не берут в сборную? Это же ложь!" Основатель "Легиона" Артюхов рассказал про проблемы эстонского футбола(3)
В гостях спортивного подкаста RusDelfi основатель и главный тренер молодежных команд "Легиона" Михаил Артюхов. Мы поговорили про историю клуба, обсудили реалии эстонского футбола и его недостатки.
В 1998 году Михаил Артюхов и Николай Мизеров основали футбольный клуб "Спартак". "Я очень люблю Древнеримскую историю, отсюда потом и придумали название "Легион". Также мне нравилась игровая модель московского "Спартака", - сказал Михаил в подкасте. "В 2007 году родился Таллиннский футбольный клуб "Легион", который стал преемником Таллиннского футбольного клуба. Если нас считать их правопреемниками, то нам более ста лет".
У "Легиона" никогда не было задачи заниматься взрослым футболом. Акцент всегда делался на молодежные команды. "У нас всегда была взрослая команда, но мы играли нашими воспитанниками и не ставили целей на выход в Премиум-лигу. Мы с Денисом Беловом сели, решили, что он станет главным тренером взрослого направления, а я молодежного направления", - добавил Артюхов. Сейчас "Легион" уже несколько лет выступает в Высшей лиге Эстонии.
Михаил Артюхов работает с молодежью более 20 лет. "У меня свои методики. Мне приятно видеть, как мои воспитанники вырастают в футболистов. "Легион" единственный клуб в стране, который выигрывал Gothia Cup в Швеции. Там было 128 команд из 26 стран мира. Сейчас эти ребята - основа нашей команды в Высшей лиги", - напомнил тренер.
Говоря о недостатках эстонского футбола, Михаил на первое место ставит отсутствие менталитета победителя. "Я четыре года работал в молодежной сборной Эстонии. Не все наши футболисты верят в то, что мы можем победить любого соперника. Если футболист не верит, что может обыграть своего оппонента, то любая техника и тактика не имеет смысла", - уточнил он. Как сам заверяет Артюхов, он тренер мотиватор. "Я стараюсь психологически воздействовать на футболиста. Всегда говорил детям, что они лучшая команда Европы - потом мы выиграли Gothia Cup, и я сказал, что мы лучшая команда мира".
Во время работы со сборной Эстонии Артюхов получил прекрасный опыт, в том числе общения на эстонском языке. "В сборной мы всегда общались по-эстонски. Но есть парни из Ида-Вирумаа, которые не так хорошо знают эстонский, с ними я говорил по-русски. Мы всегда находили решение. Если люди хотят донести нюансы, то все найдут слова. В нашей сборной ни разу не было конфликтов, все переходили с русского на эстонский и наоборот. Если не хватало словарного запаса, я переходил на русский.
Когда мы проиграли французам 0:4, я на русском объяснил футболистам, что так делать больше не надо. На следующий день мы победили 2:1. Потом пришел тренер сборной Франции к нам за стол, подарил сувениры. Он сказал, что мы проделали прекрасную работу, выразил уважение тренерскому штабу".
В обществе до сих пор говорят, что незнающих эстонский язык в сборную не вызовут. По словам Артюхова, это ложь. "Мы живем в Эстонии. Надо стремиться говорить по-эстонски. На каком уровне - это твое личное дело. В эстонскую сборную приглашают много футболистов. Нет ни одного тренера, который не возьмет русскоязычного футболиста в сборную. Это спекуляции".
Что нужно сделать, чтобы стать классным футболистом? "Этого нужно захотеть самому. Нужно искать своего тренера, свой клуб. Получая позитивные эмоции, игрок растет. Если ему поможет коллектив, тренер, команда, то все получится. Мой совет - принимайте решение сами, хотите вы играть в футбол или нет. В Эстонии есть разные клубы. Можно просто поиграть, можно ставить цели и задачи. Мы ставим цели и задачи", - резюмировал Михаил Артюхов. Интервью целиком слушайте в подкасте.
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