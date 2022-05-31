Фото с кубком и медаль не показатель: УЕФА не считает двух игроков "Реала" победителями Лиги чемпионов

Андрей Лунин вместе с Иско ни одной минуты не провели в этом розыгрыше Лиги чемпионов, при этом Реал провел за время турнира 13 матчей. Только этих два игрока отличились таким показателем в составе сливочных, пишет fanday.net.

Как сообщает Mundo Deportivo из-за этого факта УЕФА не будет считать Лунина и Иско победителями Лиги чемпионов, так как на турнире они не сыграли. Тем не менее оба футболиста получили медали и отмечали чемпионство вместе с командой.

Напомним, ранее Иско заявил, что покинет Реал по окончанию сезона. А вот судьба Лунина пока еще неизвестна, украинский голкипер не имеет достаточно игровой практики и возможно этим летом сменит команду.

Андрей Лунин в этом сезоне отыграл в составе Реала в четырех матчах во всех турнирах, в которых он пропустил столько же голов.

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