31.05.2022, 13:08
Чрезвычайно злобная выдра терроризировала владельца гаража в Йыгевамаа. Спасатели пришли на помощь(2)
ФОТО: Ekspress Meedia | Jaanus Lensment
Спасатели из Южного спасательного центра вчера спугнули выдру из гаража в Йыгевамаа. Животное никак не желало покидать насиженное местечко.
Вчера в 12.02 в центр тревоги позвонил житель Йыгева с улицы Пуйестеэ и сообщил, что под скамейками в его гараже прячется животное. Он предположил, что это был хорек. Прибывшие спасатели попытались поймать дикого зверя с помощью сачка для спасения животных. Во время погони выяснилось, что это, на самом деле, чрезвычайно злобная выдра.
Зверек убежал из гаража сначала к близлежащему строительному магазину, а затем в парк за церковью. Спасатели пытались поймать выдру, но так как она было очень шустрой, в конце концов животное исчезло из виду. Надеемся, что оно нашло свой путь обратно в дикую природу.