Чрезвычайно злобная выдра терроризировала владельца гаража в Йыгевамаа. Спасатели пришли на помощь

Вчера в 12.02 в центр тревоги позвонил житель Йыгева с улицы Пуйестеэ и сообщил, что под скамейками в его гараже прячется животное. Он предположил, что это был хорек. Прибывшие спасатели попытались поймать дикого зверя с помощью сачка для спасения животных. Во время погони выяснилось, что это, на самом деле, чрезвычайно злобная выдра.