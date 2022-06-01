"Без США мы бы проиграли". Правда о Ленд-Лизе в 1941 и 2022 годах

Объёмами и содержанием Ленд-Лиз сороковых годов заметно отличался от нынешнего. Но суть Ленд-Лиза одинакова - помощь в войне союзной стороне на любых условиях. Закон позволяет поставлять помощь США без согласия с конгрессом. Без специального закона США может передавать оружие другой стране, но с существенными оговорками. При обычных поставках получатель обязан возместить то, что было уничтожено в ходе боевых действий. Закон о Ленд-Лизе исключает это требование. Также, без Ленд-Лиза военная помощь не могла длиться более пяти лет, говорит Алексей Пивоваров в выпуске "Редакции".

С начала президентства Джо Байдена Украине было выделено 4,5 миллиарда долларов. Из них 3,8 миллиарда после 24 февраля 2022 года. На днях Байден подписал указ о выделении еще 40 миллиардов долларов на помощь Украине.

Ленд-Лиз подразумевает, что Америкой предоставляется сырье, вооружение, продовольствие и прочие необходимые вещи союзным силам. Если в ходе военных действий эти товары утрачивались или уничтожалось, то помощь можно считать безвозмездной. То, что осталось неиспользованным, или находилось в рабочем состоянии после окончания боевых действий, использовавшая сторона должна оплатить на основе беспроцентных кредитов.

Первый раз программа помощи союзникам Ленд-Лиз была использована в годы Второй Мировой войны. Первый раз в истории закон о Ленд-Лизе был подписан Франклином Рузвельтом в 1941 году. Всего за годы Второй Мировой США оказали поддержку разным государствам на сумму свыше 50 миллиардов долларов. 30 миллиардов пришлось на Великобританию. После войны долг королевства составил 4 миллиарда. Выплаты были завершены в 2006 году.