"Без США мы бы проиграли". Правда о Ленд-Лизе в 1941 и 2022 годах(1)
Сегодня понятие Ленд-Лиз часто используют в качестве нарицательного, подразумевая любую военную помощь США для Украины. Это не верно. Ленд-Лиз - это конкретная процедура, которая вступила в действие только 9 мая этого года. Оружие поставлялось из Америки в Украину и до этого. До 2022 года по программе Ленд-Лиза оружие поставлялось союзникам, в том числе СССР, во время Второй Мировой Войны.
Объёмами и содержанием Ленд-Лиз сороковых годов заметно отличался от нынешнего. Но суть Ленд-Лиза одинакова - помощь в войне союзной стороне на любых условиях. Закон позволяет поставлять помощь США без согласия с конгрессом. Без специального закона США может передавать оружие другой стране, но с существенными оговорками. При обычных поставках получатель обязан возместить то, что было уничтожено в ходе боевых действий. Закон о Ленд-Лизе исключает это требование. Также, без Ленд-Лиза военная помощь не могла длиться более пяти лет, говорит Алексей Пивоваров в выпуске "Редакции".
С начала президентства Джо Байдена Украине было выделено 4,5 миллиарда долларов. Из них 3,8 миллиарда после 24 февраля 2022 года. На днях Байден подписал указ о выделении еще 40 миллиардов долларов на помощь Украине.
Ленд-Лиз подразумевает, что Америкой предоставляется сырье, вооружение, продовольствие и прочие необходимые вещи союзным силам. Если в ходе военных действий эти товары утрачивались или уничтожалось, то помощь можно считать безвозмездной. То, что осталось неиспользованным, или находилось в рабочем состоянии после окончания боевых действий, использовавшая сторона должна оплатить на основе беспроцентных кредитов.
Первый раз программа помощи союзникам Ленд-Лиз была использована в годы Второй Мировой войны. Первый раз в истории закон о Ленд-Лизе был подписан Франклином Рузвельтом в 1941 году. Всего за годы Второй Мировой США оказали поддержку разным государствам на сумму свыше 50 миллиардов долларов. 30 миллиардов пришлось на Великобританию. После войны долг королевства составил 4 миллиарда. Выплаты были завершены в 2006 году.
Советский Союз в общей сложности получил помощи от США на 11 миллиардов долларов. Известно, что во времена Великой Отечественной Сталин высоко оценивал роль Ленд-Лиза. В 1943 году на Тегеранской конференции он произнес: -"Соединенные Штаты - это страна машин. Без этих машин мы проиграли бы войну". Никита Хрущев в своих мемуарах признавался, что вся советская артиллерия была на американской тяге. С этим был согласен и маршал Жуков.
Поставки взрывчатки из США и Великобритании достигали 50% от общего объема советского производства. Из США и стран Британской империи поступило 55% всего использованного в промышленности алюминия. А поставки меди достигали 80% от объема ее добычи. Каждый третий патрон или снаряд был снаряжен американским порохом или тротилом.
Когда Вторая Мировая война завершилась, встал вопрос о возвращении долго по Ленд-Лизу. Начались переговоры между СССР и США по согласованию суммы. Они проходили в несколько раундов и затянулись на десятилетия. Изначально США рассчитали сумму в 2,5 миллиарда долларов. Учитывая положение СССР после войны, Америка снизила эту сумму вдвое. Но в 1948 году Москва была готова заплатить только 170 миллионов долларов. США были не согласны. Несколько лет спустя США были согласны на 800 миллионов, а СССР был согласен только на 300. В 1972 году стороны окончательно договорились о сумме долга - 722 миллиона долларов.
До своей кончины СССР так и не успел выплатить всю сумму долга. Выплаты останавливались с похолоданием в отношениях между двумя странами и продолжались после непродолжительных улучшений. Окончательно заем погасила уже Россия в 2006 году.
Объемы Ленд-Лиза сороковых годов двадцатого века несопоставимы с объемами сегодняшней помощи Украине. Но в обоих случаях это политическое решение американского правительства, которое направлено на достижение стратегических целей. Принципиальной разницей является тот факт, что в прошлом веке США принимали непосредственное участие в боевых действиях. Сейчас риск военного столкновения США и России пугает всех.