Исследование: больше половины водителей Эстонии не знает, как работает каршеринг

В апреле CityBee провел исследование во всех странах Балтии, чтобы выяснить, что водители с разной демографией знают об услугах каршеринга. Исследование показало, что четверть эстонских водителей (26%) использует для передвижения ту или иную услугу каршеринга. Чаще всего услугой пользуются 18–34-летние таллиннцы.

Если треть (32%) не пользующихся услугой людей может сказать, что такое каршеринг и как он работает, то большинство (64%) знает лишь то, что услуга существует и не более.

"Каршеринг — пока еще достаточно новая услуга, но в то же время это один из самых быстро развивающихся видов транспорта. Результаты недавнего исследования показали, что в Эстонии услуга многим еще незнакома, однако ее используемость с каждым годом стремительно растет. Мы считаем, что каршеринг является хорошей альтернативой личному автомобилю, к тому же это помогает снизить загруженность городов автомобилями и проблемы с экологией. Потребителям нужно просто дать время для изменения привычной модели поведения", — сказал руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.

Он добавил, что люди неизбежно застревают в старых привычках, когда иметь личный автомобиль считается важным, вне зависимости от того, используется ли он ежедневно или несколько раз в неделю. Люди еще не пришли к пониманию, что каршеринг намного дешевле личного автомобиля и его содержания. "В основном машина просто стоит. В среднем 8 часов в рабочий день и столько же ночью. В то же время в случае личного автомобиля нужно оплачивать лизинг, страховку, обслуживание и, например, замену резины. Каршерингом же можно пользоваться по необходимости и платить за машину только тогда, когда она на самом деле нужна", — объяснил Кивисаар.