Исследование: больше половины водителей Эстонии не знает, как работает каршеринг(1)
Как показали результаты исследования CityBee, четверть водителей Эстонии пользуется каршерингом (вариант аренды автомобиля). В то же время половина тех, кто не пользуется услугой и в курсе ее существования, не знает, как она работает.
В апреле CityBee провел исследование во всех странах Балтии, чтобы выяснить, что водители с разной демографией знают об услугах каршеринга. Исследование показало, что четверть эстонских водителей (26%) использует для передвижения ту или иную услугу каршеринга. Чаще всего услугой пользуются 18–34-летние таллиннцы.
Если треть (32%) не пользующихся услугой людей может сказать, что такое каршеринг и как он работает, то большинство (64%) знает лишь то, что услуга существует и не более.
"Каршеринг — пока еще достаточно новая услуга, но в то же время это один из самых быстро развивающихся видов транспорта. Результаты недавнего исследования показали, что в Эстонии услуга многим еще незнакома, однако ее используемость с каждым годом стремительно растет. Мы считаем, что каршеринг является хорошей альтернативой личному автомобилю, к тому же это помогает снизить загруженность городов автомобилями и проблемы с экологией. Потребителям нужно просто дать время для изменения привычной модели поведения", — сказал руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.
Он добавил, что люди неизбежно застревают в старых привычках, когда иметь личный автомобиль считается важным, вне зависимости от того, используется ли он ежедневно или несколько раз в неделю. Люди еще не пришли к пониманию, что каршеринг намного дешевле личного автомобиля и его содержания. "В основном машина просто стоит. В среднем 8 часов в рабочий день и столько же ночью. В то же время в случае личного автомобиля нужно оплачивать лизинг, страховку, обслуживание и, например, замену резины. Каршерингом же можно пользоваться по необходимости и платить за машину только тогда, когда она на самом деле нужна", — объяснил Кивисаар.
В Литве и Латвии, где каршеринг был на рынке намного дольше, чем в Эстонии, понимание услуги улучшилось. Около половины водителей Литвы (54%) и Латвии (48%), которые хотя и не используют услуги каршеринга, знают, что это такое и как это работает. В Литве услугой пользуется больше половины респондентов (51%), в Латвии — около трети (32%).
CityBee — самые известные в странах Балтии
Основные причины краткосрочной аренды автомобиля заключаются в использовании машины в чрезвычайной ситуации, время от времени, при невозможности передвижения на своем автомобиле или необходимости в транспорте другого вида, например машине побольше.
Если CityBee является самым известным предприятием по всем странам Балтии, то в Эстонии в качестве каршеринга прежде всего знают Bolt (87%), затем CityBee (81%) и аренду автомобилей Elmo (63%). По использованию последовательность та же: Bolt использовало 38%, CityBee — 21% и Elmo — 10% ответивших.
По словам Кивисаара, решение водителей при выборе поставщика услуги прежде всего основывается на цене (93%) и состоянии автомобиля (88%). "Цена неизбежно является одним из главных факторов при принятии решения. В то же время автомобили каршеринга всегда новые и в хорошем состоянии, по крайней мере у CityBee, которые дали пользователям обещание, что автомобили, которые можно взять на улице, будут не старше двух лет", — объяснил Кивисаар.
Важны также удобство приложения (87%), затем расстояние до автомобиля (87%), обслуживание клиентов (83%), а также специальные предложения и скидки (63%). По словам Кивисаара, специальные предложения являются для клиента сильным поводом и стимулом попробовать новую услугу. Менее важен ассортимент моделей автомобилей (49%). Та же последовательность действует в Латвии и Литве.
В опросе участвовало 2448 водителей из Литвы (Вильнюса, Каунаса, Клайпеды), Латвии (Риги и ближайших окрестностей) и Эстонии (Таллинна, Тарту и Пярну). Из Эстонии в опросе участвовал 821 водитель.