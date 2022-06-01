Государственные учреждения вновь ждут на практику студентов, для которых родным языком не является эстонский
Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством культуры вновь запускает программу практики, в рамках которой государственные учреждения будут предлагать места практики студентам, для которых родным языком не является эстонский. Цель программы – ознакомить молодых людей с возможностями трудоустройства в государственных учреждениях и побудить их в будущем подавать заявку на вакантные должности в государственном секторе.
"Наша цель – создание сплоченного общества, в котором у каждого есть возможность самореализации. К сожалению, в числе работников правительственного сектора тех, чьим родным языком не является эстонский, менее 3%, хотя в обществе они составляют более 30%", – сказала Пирет Хартман, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия. "Цель программы практики – вселить уверенность в молодых представителей других национальностей в том, что они могли бы связать свое будущее с государственным сектором, и помочь им в соответствующей подготовке. Чем многообразней персонал государственного сектора, тем более всеобъемлющую и отвечающую разным потребностям политику мы сможем проводить, и тем устойчивее будет развиваться наше государство", – добавила Пирет Хартман.
Практикантов ждут на стажировку Госканцелярия, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Инспекция по защите данных, Земельный департамент, Департамент здоровья, Больничная касса, Департамент полиции и погранохраны и Фонд интеграции. Практику можно будет пройти в таких областях как, например, защита данных, администрирование государственного имущества, защита окружающей среды, бренд работодателя и пр.
О местах прохождения практики и условиях подачи заявок можно ознакомиться на сайте программы.
Подать заявку могут студенты разных учебных направлений, для которых родным языком не является эстонский. Предпосылками являются очень хорошее знание эстонского языка, интерес к области практики, активность и готовность к новым заданиям. Заявки на участие в программе можно подать до 27 июня.
Формат практики предусматривает как командную работу, так и работу, выполняемую самостоятельно, с максимальным вовлечением практиканта в повседневную организацию работы учреждения. Существует возможность договориться о гибком рабочем времени, а также удаленной работе. Помимо прохождения практики студенты получат возможность участвовать в дополнительном обучении, которое поможет лучше подготовиться к будущей карьере.
"Программа практики для студентов, чьим родным языком не является эстонский, – это своеобразный трамплин для тех, кто заинтересован в работе в государственном секторе, но не уверен, что имеющиеся навыки и знания для этого достаточны. Приглашаем молодежь принять участие в стажировке, ознакомиться с разными областями работы и встретиться с людьми, у которых можно будет многому научиться", – сказала руководитель сферы консультирования Фонда интеграции Кятлин Кыверик. "Мы рады, что к программе в этом году присоединились новые организации, которые готовы помочь пополнению багажа знаний студентов. Сами учреждения, в свою очередь, смогут получить больше полезной информации о том, какой представляется их работа молодым людям, чьим родным языком не является эстонский", – добавила Кятлин Кыверик.
Программа практики проводится уже в третий раз. В различных министерствах и прочих государственных учреждениях стажировку уже прошел 21 студент, чьим родным языком был русский, эстонский/русский, немецкий, азербайджанский и турецкий.