Государственные учреждения вновь ждут на практику студентов, для которых родным языком не является эстонский

"Программа практики для студентов, чьим родным языком не является эстонский, – это своеобразный трамплин для тех, кто заинтересован в работе в государственном секторе, но не уверен, что имеющиеся навыки и знания для этого достаточны. Приглашаем молодежь принять участие в стажировке, ознакомиться с разными областями работы и встретиться с людьми, у которых можно будет многому научиться", – сказала руководитель сферы консультирования Фонда интеграции Кятлин Кыверик. "Мы рады, что к программе в этом году присоединились новые организации, которые готовы помочь пополнению багажа знаний студентов. Сами учреждения, в свою очередь, смогут получить больше полезной информации о том, какой представляется их работа молодым людям, чьим родным языком не является эстонский", – добавила Кятлин Кыверик.