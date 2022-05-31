МНЕНИЕ | Сийм Каллас делит семьи Эстонии по национальному признаку

Сийм Каллас неприятно удивил. Я почему-то думала, что все семьи в Эстонии в равной степени могут расчитывать на поддержку государства. Как выяснилось из статьи Сийма Калласа это не совсем так, и есть нюансы. То, что реформисты против законопроекта о повышении семейных пособий, это не секрет. Их главная претензия связана с тем, что пока что не указаны конкретные источники финансирования. Они будут известны уже осенью.

Но вместо того, чтобы вести содержательную дискуссию и искать компромиссное решение, которое сделает законопроект приемлемым для всех партнеров, партия Реформ в лице Сийма Калласа, по сути, издевается и насмехается над ним. Конечно, здорово, что Сийм Каллас так хорошо знаком с русской классикой, и дает отсылки на цитаты Остапа Бендера из бессмертного произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Однако, возгласы Бендера о необходимости срочно помочь детям и вырвать их из цепких лап улиц никак не связаны с нынешней ситуацией в нашей стране. В реальности мы имеем дело с настоящими семьям и детьми, и тем, как они справляются со своей повседневной жизнью. Если на самом деле мы хотим, чтобы в Эстонии рождалось больше детей, что на самом деле является инвестицией в наше будущее, не стоит над этим смеяться, а тем более принижать попытки сделать наше государство ориентированным на семью. Ведь в конечном итоге эти будущие и сегодняшние дети будут обеспечивать непрерывное развитие нашей страны.