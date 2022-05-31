МНЕНИЕ | Сийм Каллас делит семьи Эстонии по национальному признаку(31)
Сийм Каллас делит детей на тех, кто достоит благ нашего государства и тех, в отношении кого стоит еще взвесить, не рискованно ли такому ребенку выдать пособие, написала для RusDelfi Мария Юферева-Скуратовски
Сийм Каллас неприятно удивил. Я почему-то думала, что все семьи в Эстонии в равной степени могут расчитывать на поддержку государства. Как выяснилось из статьи Сийма Калласа это не совсем так, и есть нюансы. То, что реформисты против законопроекта о повышении семейных пособий, это не секрет. Их главная претензия связана с тем, что пока что не указаны конкретные источники финансирования. Они будут известны уже осенью.
Но вместо того, чтобы вести содержательную дискуссию и искать компромиссное решение, которое сделает законопроект приемлемым для всех партнеров, партия Реформ в лице Сийма Калласа, по сути, издевается и насмехается над ним. Конечно, здорово, что Сийм Каллас так хорошо знаком с русской классикой, и дает отсылки на цитаты Остапа Бендера из бессмертного произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Однако, возгласы Бендера о необходимости срочно помочь детям и вырвать их из цепких лап улиц никак не связаны с нынешней ситуацией в нашей стране. В реальности мы имеем дело с настоящими семьям и детьми, и тем, как они справляются со своей повседневной жизнью. Если на самом деле мы хотим, чтобы в Эстонии рождалось больше детей, что на самом деле является инвестицией в наше будущее, не стоит над этим смеяться, а тем более принижать попытки сделать наше государство ориентированным на семью. Ведь в конечном итоге эти будущие и сегодняшние дети будут обеспечивать непрерывное развитие нашей страны.
Но Сийм Каллас пошел еще дальше и выразил свое неудовольствием в связи с тем, что на щедрые пособия для многодетных семей могут рассчитывать также семьи и дети, где есть родители без гражданства или с гражданством РФ. Сийму Калласу не нравится, что в этих семьях также может рождаться больше детей. Мне отвратительно читать подобные пассажи. Вместо того, чтобы считать каждого ребенка, рожденного в Эстонии, "своим" и способствовать его интеграции в общество, Сийм Калла делит детей на тех, кто достоит благ нашего государства и тех, в отношении кого стоит еще взвесить, а не рискованно ли такому ребенку выдать пособие. Я знаю, что многие многодетные семьи ожидают дополнительной поддержки от государства. Пособия, связанные с рождение малыша, несомненно хорошая вещь, но семьям нужна и долгосрочная система гарантий. Эстонские семьи нуждаются в большей уверенности в завтрашнем дне, тогда им будет проще принимать решение о рождении детей. Я согласна, что в первую очередь дети рождаются от любви. Но совершенно неверно думать, что люди принимают решение завести ребенка без того, чтобы хорошенько взвесить, а могут ли они финансово позволить себе такую радость и счастье.