"Господин председатель! Коллеги! Товарищи! Нужна срочная помощь. Мы должны вырвать детей из злых лап улицы, и мы это сделаем. Поможем детям. Мы помним, что дети – цветы жизни. Я призываю вас внести свой вклад и помочь детям без промедления, только детям и никому другому. Вы меня поняли?" Остап достал из кармана квитанционную книжку", - начал свою речь в Рийгикогу Сийм Каллас, цитируя произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

По его словам, нынешние семейные пособия имеют мало общего с заботой о детях. "Это просто зарабатывание мутных политических очков. Демагогия и эмоции. Никакой рациональности, никакого чувства ответственности. Рийгикогу решил выделить в этом году на различные расходы 13,6 миллиарда евро государственных средств. Мы только что разделили дополнительные 800 миллионов. Решение добавить такую ​​сумму является общественным компромиссом, отражающим общественные потребности, которые отражаем мы, представители народа", - сказал Каллас с трибуны.

"Сейчас появилась идея потратить еще 300 миллионов. На что? На поддержку детей. "Дети — цветы жизни", — сказал Остап Бендер. Не на высшее образование, потребности которого просто забыты и на что просят увеличить финансирование на 15%, не на национальную оборону, хотя полковник Куннас только что призывал быть готовыми к войне. Кстати, одна батарея ПВО «Патриот» стоит миллиард долларов. Не для зарплаты учителей, которые должны быть увеличены на 20%. Дети ходят в школу, а учителей нет. Не на повышение зарплаты медикам, которые готовятся к новой волне вируса. Какую страну мы строим для своих детей? Будущее туманно. Надвигается новая вспышка вируса. Предприятия переживают сложный период реструктуризации в связи с ростом стоимости электроэнергии.