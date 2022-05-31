Сийм Каллас о пособиях: они предназначены и для граждан России, устроит ли это националистов?(25)
Вчера вечером парламент одобрил законопроект о повышении детских пособий в первом чтении. Реформист Сийм Каллас во время вчерашнего вступления в Рийгикогу задался вопросом, согласны ли националисты с ростом пособий для "серопаспортников" и граждан России.
"Господин председатель! Коллеги! Товарищи! Нужна срочная помощь. Мы должны вырвать детей из злых лап улицы, и мы это сделаем. Поможем детям. Мы помним, что дети – цветы жизни. Я призываю вас внести свой вклад и помочь детям без промедления, только детям и никому другому. Вы меня поняли?" Остап достал из кармана квитанционную книжку", - начал свою речь в Рийгикогу Сийм Каллас, цитируя произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
По его словам, нынешние семейные пособия имеют мало общего с заботой о детях. "Это просто зарабатывание мутных политических очков. Демагогия и эмоции. Никакой рациональности, никакого чувства ответственности. Рийгикогу решил выделить в этом году на различные расходы 13,6 миллиарда евро государственных средств. Мы только что разделили дополнительные 800 миллионов. Решение добавить такую сумму является общественным компромиссом, отражающим общественные потребности, которые отражаем мы, представители народа", - сказал Каллас с трибуны.
"Сейчас появилась идея потратить еще 300 миллионов. На что? На поддержку детей. "Дети — цветы жизни", — сказал Остап Бендер. Не на высшее образование, потребности которого просто забыты и на что просят увеличить финансирование на 15%, не на национальную оборону, хотя полковник Куннас только что призывал быть готовыми к войне. Кстати, одна батарея ПВО «Патриот» стоит миллиард долларов. Не для зарплаты учителей, которые должны быть увеличены на 20%. Дети ходят в школу, а учителей нет. Не на повышение зарплаты медикам, которые готовятся к новой волне вируса. Какую страну мы строим для своих детей? Будущее туманно. Надвигается новая вспышка вируса. Предприятия переживают сложный период реструктуризации в связи с ростом стоимости электроэнергии.
В текущем проекте есть два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Кто именно получает плановые детские пособия? Получают ли члены Рийгикогу, зарплата которых составляет 4746 евро плюс покрытие 30% расходов, такое же пособие, как и мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей? Это справедливо? В пояснительной записке говорится о небольшом естественном приросте населения Эстонии. За счет кого? Если читать разную писанину, то создается впечатление, что прирост населения идет за счет этнических эстонцев. Однако предлагаемый проект детского пособия предназначен для всех постоянных жителей Эстонии, включая лиц без гражданства и 80 000 граждан Российской Федерации", - сказал Сийм Каллас.
"Это идет на руку Центристской партии, но согласны ли с этим националисты? - продолжил он. - Яанус Карилайд, духовный лидер Центристской партии, сказал несколько дней назад, что пособие на третьего ребенка не имеет ничего общего с заботой о третьем ребенке? С этим можно только согласиться. Известный демограф Эне Тийт также недавно заявила, что деньги не способствуют увеличению рождаемости. "Доброжелательное к ребенку общество начинается с городского пространства, услуг и продуктов, учитывающих потребности детей", — говорит он. Критически относится к законопроекту также и Ассоциация защиты детей, с которой никто не консультировался. Этот законопроект призван скрыть реальные недостатки нашей семейной поддержки.
Наше общество должно обеспечить долгосрочную безопасность матерей, чтобы они не переживали о своих детях и получали удовольствие от их воспитания. Чтобы мужчины помогали и поддерживали и не оставляли их одних, чтобы они не подвергались риску домашнего насилия, чтобы они не выпадали из рабочей среды. Мы должны защитить их от принципов радикальных исламистов, которые рассматривают женщин как животных рожая теленка раз в год", - заключил реформист.
Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу. За проголосовали все политические силы, кроме Партии реформ. Теперь у реформистов есть время до 1 июня, чтобы предоставить поправки. Если законопроект в итоге примут, Кая Каллас обещала развал коалиции с центристами.