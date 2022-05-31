В Ласнамяэ в качелях для малышей застряла девочка-подросток. Потребовалась помощь спасателей

30 мая в 18.16 спасатели получили вызов с улицы Махтра в Ласнамяэ. Девочка-подросток застряла в детских качелях для малышей на игровой площадке. Спасателям не оставалось ничего другого, как демонтировать качели, и подросток был освобожден в 18.33.

После разговора с девочкой выяснилось, что причиной забраться на детские качели послужило пари, заключенное с подругой. После освобождения девушка ушла домой, так как помощь медиков скорой помощи ей не требовалось.

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