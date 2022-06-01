Почему Путин не называет войну войной. Специальные операции и конец мирового порядка

Наблюдатели гадали, почему выбран такой странный термин. Ведь фактически вооруженные силы одной страны оказываются на территории другой без приглашения последней. Это очевидное нарушение принципа суверенного равенства государств, закрепленного в статье 2.1 Устава ООН. Одна страна не признает суверенитета другой страны над ее собственной территорией, несмотря на то что Путин в своем выступлении заявляет об "уважении к суверенитету" государств на постсоветском пространстве. В данной ситуации правильнее было бы назвать это "войной" между двумя государствами, что большинство наблюдателей за пределами России и делают. Но Путин и все российские должностные лица старательно избегают слова "война". Некоторые наблюдатели даже предполагали, что это связано со статьей 353 Уголовного кодекса РФ "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны". Вдруг кому-то придет в голову использовать УК РФ против российского руководства. Это, конечно, невозможно, потому что невозможно, но даже гипотетическую вероятность стоит устранить.