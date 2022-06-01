Почему Путин не называет войну войной. Специальные операции и конец мирового порядка
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции". «Отметим, что, объявляя об "операции", Путин ставит точку в конце предложения, не говоря, что это операция против другого государства, то есть против Украины. Далее следуют слова о целях демилитаризации и денацификации. Но в данном контексте важна именно грамматическая структура, в которой отсутствует дополнение после слова "операция"», — пишет политолог Евгений Рощин в своем мнении для rus.delfi.lv.
Евгений Рощин — PhD, аффилированный научный сотрудник Institute for European, Russian and Eurasian Studies, The George Washington University. Автор книги «Friendship among Nations» (Издательство Манчестерского университета)
Наблюдатели гадали, почему выбран такой странный термин. Ведь фактически вооруженные силы одной страны оказываются на территории другой без приглашения последней. Это очевидное нарушение принципа суверенного равенства государств, закрепленного в статье 2.1 Устава ООН. Одна страна не признает суверенитета другой страны над ее собственной территорией, несмотря на то что Путин в своем выступлении заявляет об "уважении к суверенитету" государств на постсоветском пространстве. В данной ситуации правильнее было бы назвать это "войной" между двумя государствами, что большинство наблюдателей за пределами России и делают. Но Путин и все российские должностные лица старательно избегают слова "война". Некоторые наблюдатели даже предполагали, что это связано со статьей 353 Уголовного кодекса РФ "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны". Вдруг кому-то придет в голову использовать УК РФ против российского руководства. Это, конечно, невозможно, потому что невозможно, но даже гипотетическую вероятность стоит устранить.