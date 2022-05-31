Спешите! В Таллинне прием ходатайств об энергетической субсидии продлится до 12 июня

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, на фоне продолжающегося роста цен энергетическая субсидия стала для многих семей неплохим подспорьем.

«По состоянию на 30 мая в Таллинне были удовлетворены ходатайства о выплате компенсации более 28 800 горожан или семей. В качестве энергетической субсидии выплачено в общей сложности 4 051 000 евро, средняя сумма компенсации в расчете на одно заявление составила 129,5 евро. На рассмотрении находится еще 1 242 заявления, мы ожидаем, что ходатайства будут поступать до последнего дня», - отметила Бешкина.

По словам вице-мэра, в ходе рассмотрения заявлений отклонялись ходатайства, которые не соответствовали критериям – главным образом по причине того, что доходы превышали установленный максимум.

«Но были и случаи, когда сумма компенсации была слишком мала и не подлежала выплате. Мы рекомендуем подавать ходатайство о получении энергетической субсидии за несколько месяцев сразу, чтобы сумма компенсации составляла не менее 10 евро – компенсация в размере ниже этой суммы не назначается», - уточнила Бешкина.

Максимальная ставка компенсации составляет 500 евро в месяц за все расходы на энергоносители вместе взятые (электричество, газ и центральное отопление).

Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения 3 января открыл инфолинию для обращений с вопросами об энергетической субсидии. По состоянию на вчерашний день, 30 мая, на инфотелефон поступило свыше 7 700 звонков. Хотя почти половина обращений (3741) пришлась на январь, звонящих по-прежнему достаточно много. По словам вице-мэра, это показывает, что открытие специальной инфолинии было правильным шагом, благодаря чему многие горожане смогли быстро и удобно получить помощь.