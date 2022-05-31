ВИДЕО | Скабеева заявила о завершении "спецоперации" России в Украине и начале Третьей мировой войны

Скабеева высказалась в ток-шоу на телеканале Россия1: "Пожалуй, пришло время признать, возможно, что спецоперация России на Украине закончилась, в том смысле, что началась самая настоящая война, причём война Третья мировая".

Также она заявила о демилитаризации НАТО. "Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса", — сообщила телеведущая.

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