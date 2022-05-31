Против кого на самом деле воюет Путин? О беспощадной войне поколений, которую развязал президент России

Различия в переживаемом опыте определяются, конечно, не только возрастом. Другие — не похожие на представителей путинской генерации люди — есть во всех возрастных группах. Именно с ними, с «другими», с теми, у кого есть опыт свободы, Путин боролся на протяжении всего своего правления.

Школьные и студенческие годы российских «иксеров» (мы используем этот термин с большой долей условности) пришлись на период исторического перелома, ослабления тоталитарного государства и ожиданий полноценной интеграции России в мир. Не для всех, но для многих из них путинские годы были временем, на протяжении которого они лишались свобод, возможностей и перспектив, казавшихся им естественными, — ведь они на них выросли.

Если бы в России работали выборы и другие процедуры конкурентной смены власти в политике и экономике, на смену тем, кто взрослел при Брежневе, должны были бы прийти те, кто взрослел при Горбачеве и Ельцине, — люди, рожденные со второй половины 1960-х до начала 1980-х (примерно соответствует популярному на Западе термину «поколение Х»). Социальный и культурный контекст их юности, их общий исторический опыт глубочайшим образом отличаются от контекста, в котором росли их предшественники. У детей застоя были разочарования, у детей перестройки — надежды.

Людей, близких по возрасту к Путину — родившихся со второй половины 1940-х до середины 1960-х, — антрополог Алексей Юрчак называет «последним советским поколением». Поскольку взросление и первые этапы карьеры этих людей пришлись на эпоху правления Брежнева, социолог Михаил Анипкин предлагает другой термин — «поколение застоя». Как показывают исследования, именно в позднесоветские годы, годы взросления Путина, советское общество утратило остатки коллективистского идеализма и потянулось к материальному благополучию и ценностям индивидуализма. Это люди, прошедшие через глубокое разочарование перспективами страны; люди, которые (как показал Юрчак в книге «Это было навсегда, пока не кончилось»), не ставя перед собой идеалистической цели, похоронили советскую систему.

Но в США двум последним президентам вообще за 70…

Действительно, в западных странах «войны поколений» — распространенный способ описания социальной напряженности. Молодые часто не довольны тем, что доступ к наиболее привлекательным и статусным позициям в обществе заблокирован старшими. Жителям обеспеченных стран может казаться, что они — в силу достижений медицины и увеличения продолжительности жизни — переживают глубокий и серьезный конфликт: в их странах старые президенты и сенаторы, старые главы крупных ведомств и корпораций.

В Штатах Путина отнесли бы к тому же поколению, что и Трампа, — «беби-бумерам» (baby boomers), появившимся на свет во время послевоенного бума рождаемости, со второй половины 1940-х до середины 1960-х. Термин используется и в других странах (за «бумерами» следуют «поколение Х», «Y» и т. д.).

Но стоит вспомнить, что до Трампа и Байдена страной руководил Барак Обама, который был младше обоих на 15 и 20 лет соответственно. А действующий вице-президент Камала Харрис родилась в 1964 году, на излете беби-бума. Чтобы осознать, что такое настоящая война поколений, стоит взглянуть, как руководители российского государства поступают с теми, кто не похож на них по возрасту и опыту.

Демонтаж элиты

Специалисты по государственной безопасности не то чтобы сильно пострадали в 1990-е — ученым, инженерам, врачам пришлось тогда гораздо труднее. Но в момент создания новых репутаций, накопления нового социального капитала, разбора прежней «социалистической» (то есть государственной) собственности и создания новых, не связанных с прошлым предприятий сотрудники спецслужб оказались на вторых и третьих ролях. Путинские годы — это их реванш, их борьба против самостоятельности, независимости и молодости как таковых.