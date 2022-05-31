31.05.2022, 09:25
Война в Украине унесла жизнь чемпиона Европы(25)
ФОТО: Erakogu | Krõvõi Rihi käsivõitluse föderatsioon Facebook
В боях с российскими войсками, защищая Украину, погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников. Об этом 30 мая сообщила на своей странице в Фейсбук Криворожская федерация рукопашного боя.
Сотников погиб в боях за Луганщину. Он становился абсолютным чемпионом Украины и чемпионом Европы, пишет kp.ua.
До начала войны Вадим работал тренером в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на внутриукраинских и международных соревнованиях. На фронт он ушел добровольцем.
Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал и чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин.
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