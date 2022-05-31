Война в Украине унесла жизнь чемпиона Европы

Сотников погиб в боях за Луганщину. Он становился абсолютным чемпионом Украины и чемпионом Европы, пишет kp.ua.

До начала войны Вадим работал тренером в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на внутриукраинских и международных соревнованиях. На фронт он ушел добровольцем.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал и чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин.

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