Другие виды
31.05.2022, 09:25

Война в Украине унесла жизнь чемпиона Европы

 (25)
Vadim Sotnikov
Vadim Sotnikov
ФОТО: Erakogu | Krõvõi Rihi käsivõitluse föderatsioon Facebook

В боях с российскими войсками, защищая Украину, погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников. Об этом 30 мая сообщила на своей странице в Фейсбук Криворожская федерация рукопашного боя.

Сотников погиб в боях за Луганщину. Он становился абсолютным чемпионом Украины и чемпионом Европы, пишет kp.ua.

До начала войны Вадим работал тренером в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на внутриукраинских и международных соревнованиях. На фронт он ушел добровольцем.

Ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал и чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.


Оставить комментарий Читать комментарии (25)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии