Фестиваль пирожков Ласнамяэ. Всех желающих приглашают принять участие!

«Фестиваль пирожков в Ласнамяэ стал долгожданным событием для многих его посетителей. Я очень рада, что в этом году мы снова сможем его провести. Приглашаю всех талантливых пекарей принять участие в мероприятии», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Целью мероприятия является рассказать о действующих в районе заведениях общественного питания и кулинарных навыках местных жителей, а также познакомиться с многообразными национальными кухнями. На мероприятии для всей семьи будут запрещены продажа и употребление алкоголя.

Торговля на фестивале осуществляется на основании специального талона, выдача которого регламентируется распоряжением Таллиннской городской управы № 786-k от 05.06.2019 «Цены на талоны продажи, выдаваемые районной управой»: https://bit.ly/3PYb92L. Цена талона зависит от вида предлагаемого товара и размера торговой площадки. Билет продажи выдается участникам мероприятия на основании соответствующего заявления.

Необходимый для торговли инвентарь (включая электрогенератор), должен быть организован каждым торговцем самостоятельно.

Для регистрации на мероприятие заполните заявку:

Ссылка на регистрацию для предпринимателей: https://forms.gle/5nDfS2JT94Ub63DX7

Ссылка на регистрацию для физических лиц: https://forms.gle/ispsC19VmcnUE9s98

Крайний срок регистрации 15 июля 2022 в 23:59. На возможные вопросы готов ответить Герман Левенец: german.levenets@tallinnlv.ee, тел. 645 7750.