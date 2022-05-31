Каллас о влиянии законопроекта о семейных пособиях на правительство: окончательное голосование решит, сохранится ли коалиция

В то время, как в понедельник в Рийгикогу проходило первое чтение законопроекта об увеличении семейных пособий, премьер-министр Кая Каллас уже находилась за закрытыми дверьми собрания, на котором встретились главы государств и правительств европейских стран. Из-за деликатности обсуждаемых тем, она не могла даже воспользоваться телефоном.

Поэтому возможность прокомментировать непоколебимость Центристов и оппозиционных партий во время первого чтения нашумевшего законопроекта о семейных пособиях у нее появилась далеко за полночь по эстонскому времени.

Каллас отметила, что когда она перед началом голосования предупреждала Центристскую партию о наступлении новой политической реальности, она имела в виду не голосование в первом чтении, а окончательное голосование по проекту и дальнейший ход производства

"Я не говорила о первом чтении. Я сказала, что совершенно ясно, что если голосование пройдет таким образом, то коалиция не сохранится. Но ясно, что первое чтение ничего не решает. Я сказала ровно то же самое, что говорила и раньше", -сказала премьер-министр.

Каллас отметила, что ее позиция была таковой на протяжении всего времени. "Если за эти вещи проголосуют вместе с оппозицией именно таким образом, то коалиция перестанет существовать", - сказала она и добавила, что, в конечном итоге, решающее значение имеет последнее голосование.

Она указала на то, что первое чтение еще не является решающим. "Первое чтение обычно всегда проходит, а после этого вещи могут как двигаться дальше, так и быть отложены в дальний ящик".

"Сейчас срок предоставления поправок к законопроекту, на что дано слишком мало времени - два дня. Но что делать, будем продолжать работать", - добавила премьер-министр.

В то же время она отметила, что два законопроекта, которые в тот же период времени обсуждались в Рийгикогу и были привязаны к доверию правительству, прошли без проблем. "Связанные с доверием законопроекты прошли, чего и следовало ожидать", - сказал Каллас.