31.05.2022, 07:14
Страны ЕС договорились о частичном эмбарго на нефть из РФ
ФОТО: EPA | OLIVIER HOSLET
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о договоренности по эмбарго на российскую нефть, сообщает DW.
Об этом он написал в Twitter во время саммита ЕС в Брюсселе. "Согласие касательно запрета на экспорт российской нефти в ЕС. Это немедленно покрывает более двух третьих нефтяного импорта из России, перерезая огромный источник финансирование ее военной машины", - написал Мишель.
Как известно, около двух третьих российской нефти поставляется в ЕС танкерами, а одна треть - по нефтепроводу "Дружба".
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