За рубежом
31.05.2022, 07:14

Страны ЕС договорились о частичном эмбарго на нефть из РФ

 
BELGIUM SPECIAL EU SUMMIT ON UKRAINE
BELGIUM SPECIAL EU SUMMIT ON UKRAINE
ФОТО: EPA | OLIVIER HOSLET

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о договоренности по эмбарго на российскую нефть, сообщает DW.

Об этом он написал в Twitter во время саммита ЕС в Брюсселе. "Согласие касательно запрета на экспорт российской нефти в ЕС. Это немедленно покрывает более двух третьих нефтяного импорта из России, перерезая огромный источник финансирование ее военной машины", - написал Мишель.

Как известно, около двух третьих российской нефти поставляется в ЕС танкерами, а одна треть - по нефтепроводу "Дружба".

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