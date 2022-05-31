Страны ЕС договорились о частичном эмбарго на нефть из РФ

Об этом он написал в Twitter во время саммита ЕС в Брюсселе. "Согласие касательно запрета на экспорт российской нефти в ЕС. Это немедленно покрывает более двух третьих нефтяного импорта из России, перерезая огромный источник финансирование ее военной машины", - написал Мишель.