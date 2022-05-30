С 1 июня в Таллинне изменится расписание общественного транспорта
В среду, 1 июня, Таллиннский общественный транспорт переходит на летний график работы, поэтому расписание многих автобусных линий, а также всех трамвайных и троллейбусных, изменится.
С 1 июня изменятся расписания автобусных маршрутов 1A, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 18A, 22, 24A, 26, 26A, 27, 32, 33, 34A, 36, 39, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 54, 55, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68 и 72.
Раньше обычного будет начинаться обслуживание автобусных линий 18A и 33. Первый автобус на линии 18A будет отправляться с остановки торгового центра «Виру» по будням в 5:48, то есть на 14 минут раньше, чем сейчас. Первый автобус на линии 33 с 1 июня по будням будет отправляться с остановки «Малева» в 5:09, тогда как сейчас первое отправление на маршруте - в 5:28.
Кроме того, с начала июня автобусные маршруты 42 и 43 на выходных вместо обычных автобусов будут обслуживать удлиненные.
Ознакомиться с расписанием общественного транспорта, с маршрутами и остановками можно на интернет-странице Таллинна.