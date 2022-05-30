С 1 июня в Таллинне изменится расписание общественного транспорта

Раньше обычного будет начинаться обслуживание автобусных линий 18A и 33. Первый автобус на линии 18A будет отправляться с остановки торгового центра «Виру» по будням в 5:48, то есть на 14 минут раньше, чем сейчас. Первый автобус на линии 33 с 1 июня по будням будет отправляться с остановки «Малева» в 5:09, тогда как сейчас первое отправление на маршруте - в 5:28.