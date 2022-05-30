Государство компенсирует приостановку выплат 4% во 2-ю пенсионную ступень в два захода

"До момента компенсации еще есть немного времени, а процесс обсуждения госбюджета начнется осенью, поэтому только тогда можно будет говорить более конкретно", - сказала советник отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Керту Федотов и добавила, что у Минфина в настоящее время есть только прогноз по компенсационным расходам на 2023–2024 годы в размере 276 млн евро.

Еще один вопрос, который сейчас остается открытым — это средняя доходность пенсионных фондов с 1 июля 2020 года до конца текущего года. "Было обещано, что если средняя доходность средств по истечении этих двух лет будет положительной, сумма, подлежащая компенсации, будет увеличена на эту доходность", — сказала Федотов. Эта сумма будет перечислена во вторую пенсионную ступень.

Напомним, что весной 2020 года правительство решило в связи с пандемией коронавируса приостановить с июля того же года выплату 4% во вторую пенсионную ступень на 14 месяцев.