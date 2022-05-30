ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (96-й день) | Погиб французский журналист. Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

По его данным, были убиты 63 российских военнослужащих и уничтожено большое количество военной техники, в том числе танки Т-72, реактивная система залпового огня «Град», артиллерия, вертолеты и самолет СУ-35.

Российские военные обстреляли Сумскую область снарядами с флешеттами, утверждает пограничная служба Украины. Такие же поражающие элементы судмедэксперты находили в телах мирных жителей, убитых в Буче и Ирпене.

По словам Тараса Высоцкого, украденное зерно из Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей везут в Россию.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что российские войска вывезли с оккупированных террриторий около полумиллиона тонн зерна.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине. Об этом заявили, сообщает ТАСС, в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил о необходимости как можно быстрее разрешить конфликт в Украине. Турецкий лидер также готов оказать содействие в этом вопросе. В частности, он предложил Стамбул в качестве возможной площадки для проведения переговоров в трехстороннем формате Россия-Украина-ООН.

Отдельной темой разговора двух лидеров стала продовольственная безопасность. В этой связи Путин заявил, что его страна может оказать помощь в вывозе зерна из украинских портов, а также поставить на мировые рынки собственные запасы продовольствия и удобрений. Москва готова сделать подобный шаг, однако взамен требует отменить введенные против нее санкции.