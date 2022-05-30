ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (96-й день) | Погиб французский журналист. Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Подводим итоги 96-го дня военного вторжения России в Украину.
Украина провела успешную контратаку к югу от Кривого Рога, утверждает начальник военной администрации города Александр Вилкул.
По его данным, были убиты 63 российских военнослужащих и уничтожено большое количество военной техники, в том числе танки Т-72, реактивная система залпового огня «Град», артиллерия, вертолеты и самолет СУ-35.
Российские военные обстреляли Сумскую область снарядами с флешеттами, утверждает пограничная служба Украины. Такие же поражающие элементы судмедэксперты находили в телах мирных жителей, убитых в Буче и Ирпене.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что российские войска вывезли с оккупированных террриторий около полумиллиона тонн зерна.
По словам Тараса Высоцкого, украденное зерно из Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей везут в Россию.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине. Об этом заявили, сообщает ТАСС, в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган заявил о необходимости как можно быстрее разрешить конфликт в Украине. Турецкий лидер также готов оказать содействие в этом вопросе. В частности, он предложил Стамбул в качестве возможной площадки для проведения переговоров в трехстороннем формате Россия-Украина-ООН.
Отдельной темой разговора двух лидеров стала продовольственная безопасность. В этой связи Путин заявил, что его страна может оказать помощь в вывозе зерна из украинских портов, а также поставить на мировые рынки собственные запасы продовольствия и удобрений. Москва готова сделать подобный шаг, однако взамен требует отменить введенные против нее санкции.
Нидерландская компания GasTerra не будет выполнять требование «Газпрома» по оплате газа в рублях. Прекращение поставок топлива ожидается с 31 мая. В итоге по текущему контракту она не получит 2 млрд кубов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.
Россия выходит из меморандума с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ.
Патриарх Кирилл завил, что у россиян «есть прививка от военных авантюр и способности быть агрессивными».
"Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось участвовать в крупномасштабных военных действиях. Мы — миролюбивая держава, и в первую очередь потому, что мы приняли на себя самые страшные удары Второй мировой войны, которая стала для нас Великой Отечественной войной. У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. И единственное почему необходимо крепить Вооруженные силы — чтобы никто и никогда не посмел переступить священные рубежи нашей страны".
США не будут поставлять Украине ракетные системы, которыми можно наносить удары по России.
Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters. Какие именно реактивные системы залпового огня (РСЗО) он имел в виду, неизвестно.
Французский журналист убит при обстреле эвакуационной машины в Луганской области.
Российские войска обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, в результате чего погиб французский журналист.
"Эвакуация из Луганской области официально остановлена. Рашисты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. Погиб французский журналист", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Минобороны России перебросило дополнительные силы и вооружения в Курскую область, приграничные районы которой регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.
Минобороны Украины: российские войска пытаются окружить Северодонецк.
"Противник смог войти с двух направлений, Новоайдара и Старобельска. Он контролирует полосу около 100 метров. Глубже продвинуться не удалось, наши ребята держат оборону", - сказал он украинской службе "Радио Свобода" (в России признана иностранным агентом).
ВСУ вытеснили противника из Николаевки в Херсонской области и в целом продвинулись на 8−10 км в Херсонской и Запорожской областях. Украинское контрнаступление сломало российские планы, считают аналитики ISW.
Netflix подтвердил отключение сервиса для пользователей в России.
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