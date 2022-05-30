30.05.2022, 20:47
ФОТО | Вечером к столичному Viru keskus прибыла полиция, движение перекрыли. Что случилось?(14)
Delfi | Фото читателя
Небольшой переполох случился в понедельник вечером рядом со столичным торговым центром Viru keskus.
Как сообщила полиция, в начале седьмого вечера в Центр тревоги сообщили, что в лифте подземного перехода обнаружен бесхозный чемодан.
Прибывшая на место полиция перекрыла движение в районе туннеля и вход в туннель. Около 8 часов вечера саперы выяснили, что в чемодане находятся личные вещи и никакой опасности нет.