ЧП и криминал
30.05.2022, 20:47

ФОТО | Вечером к столичному Viru keskus прибыла полиция, движение перекрыли. Что случилось?

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Инцидент у Viru keskus
Инцидент у Viru keskus
Delfi | Фото читателя

Небольшой переполох случился в понедельник вечером рядом со столичным торговым центром Viru keskus.

Как сообщила полиция, в начале седьмого вечера в Центр тревоги сообщили, что в лифте подземного перехода обнаружен бесхозный чемодан.

Прибывшая на место полиция перекрыла движение в районе туннеля и вход в туннель. Около 8 часов вечера саперы выяснили, что в чемодане находятся личные вещи и никакой опасности нет.

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