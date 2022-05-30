ФОТО | Вечером к столичному Viru keskus прибыла полиция, движение перекрыли. Что случилось?

Как сообщила полиция, в начале седьмого вечера в Центр тревоги сообщили, что в лифте подземного перехода обнаружен бесхозный чемодан.

Прибывшая на место полиция перекрыла движение в районе туннеля и вход в туннель. Около 8 часов вечера саперы выяснили, что в чемодане находятся личные вещи и никакой опасности нет.