Эстония перестает быть привлекательной для IT сектора?

Также бизнесмен отмечает, что если уедет из ЕС, то, вероятнее всего, под закрытие пойдут счета эстонской компании. «Таким образом, бизнес может быть полностью остановлен. Мне пока удалось доказать, что я физически в Эстонии, и только поэтому счет не закрыли. Но что будет дальше?».

Андрей отмечает, что сейчас придется искать новую страну для переезда. «Вернуться и работать в Беларуси я не могу, так как мои партнеры требуют, чтобы подрядчики находились за пределами России и Беларуси. Доступ в их электронные системы заблокирован в Беларуси. Договоры были перезаключены с эстонской компанией. Вернуть бизнес в Беларусь невозможно, просто откажутся платить на счет в белорусском банке».

Мужчина делится, что недавно пришло письмо из полиции с ответом, что в отношении белорусов действует постановление о санкциях и является основанием для отказа в выдаче вида на жительство. «Написал возражения, но ожидаю, что будет окончательный отказ в июне».

«К моменту подачи документов произошло нападение России на Украину, ситуация стала стремительно ухудшаться, — рассказывает Андрей. — Произошли ужесточения оснований для выдачи виз в Беларуси, приняли постановление правительства о запрете выдачи виз и видов на жительства белорусам по работе вообще…»

«Так как у меня трое детей, то было принято решение, что вначале поеду один. В августе 2021 подался на рабочую визу в Минске, получил годовую визу Digital Nomad и приехал в Эстонию. Хотелось разобраться с квартирой, школами и садами. С сентября 2021 живу здесь, снимаю жилье, работаю». В декабре Андрей записался на подачу документов на ВНЖ по работе, запись удалось забронировать на 9 марта.

У Андрея из Беларуси компания, связанная с IT сферой. «После событий 2020 года я решил релоцировать бизнес. Знал про программу э-резидентства Эстонии, и поэтому выбрал именно эту страну для переезда». Начиная с февраля компания ведет активную деятельность. По словам Андрея, летом вся его семья решила переезжать в Таллинн.

Эстония теряет налоги от специалистов-айтишников

Ксения создала достаточно успешный стартап в бизнес-тематике. «Мы уже в топе аппстора, у ближайших конкурентов выручка 2-3 млн долларов в месяц», — рассказывает создательница мобильного приложения. Вместе с командой Ксения хотела перевести бизнес в Эстонию, первые шаги были уже предприняты.

«Никто не предполагал, что начнется война и будут такие серьезные вопросов с переездом белорусов, — пожимает плечами Ксения. — Все забыли, почему белорусы уезжают из Беларуси. Потому что там не работают законы. А нам, людям с высшим образованием и с ученой степенью, хотелось жить в стране, в которой законы работают. Получается так, что и в Эстонии законы не работают. Просто условия жизни чуть лучше».

Ксения рассказала, что у членов команды сейчас истекает время пребывания в Эстонии. «На консультации рассматривали наши документы и, когда доходили до пункта «гражданство", разговор с нами заканчивался, — рассказывает IT-специалист. — Написано одно, а с тобой поступают по-другому. Ты хочешь приехать в страну, платить налоги. Тебе дают возможность открывать фирму, а потом создают такие условия, что ты как член правления этой фирмы не можешь получить визу, просто потому что в какой-то момент дают распоряжение белорусам визы не выдавать. Поскольку ты белорус, не гражданин Эстонии, ты даже не можешь ни пожаловаться, ни найти справедливость».

«Германия гребет себе мозги. Литва заявила, что не будет вводить репрессии против белорусов. Латвия продолжает выдавать рабочие визы. И только в Эстонии санкции», — возмущена белоруска. Отмечает, что сейчас они с командой обсуждают вопросы, куда будут перевозить весь бизнес. «Вы представляете, сколько налогов упускает Эстония? Сколько профессионалов?» — заканчивает Ксения.

В IT выживет тот, что сможет приспособиться