Что грозит странам Балтии? Бывший советник Путина о планах по захвату Украины и не только

В интервью Стаса Крючкова «Вдох-Выдох» — экономист Андрей Илларионов высказался о том, что считает, что Путин не отказался от планов по захвату территории всей Украины. "Цели нисколько не изменились", - уверена он.

"Цель его как была, так и осталась - это восстановление т.н. исторической России, которой, на деле, никогда не существовало. И сделать это с захватом всей территории Украины, всей территории Беларуси, всей территории трех государств Балтии, Приднестровья и Молдовы", - утверждает научный сотрудник Центра политики безопасности.

По его словам, эта цель неоднократно им заявлялась и превозглашалась. "Она записана в той статье, которую он опубликовал 12-го июля прошлого года под условным названием о едином народе, о едином народе русских, украинцев и беларусов (Имеется в виду статья В.В.Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» - прим.RusDelfi), - уверен Илларионов. - Это - тот самый текст, который министр обороны РФ, г-н Шойгу сделал обязательным для прочтения во всех частях и соединениях российских вооруженных сил. Он обязал каждого военнослужащего прочитать этот текст". По его словам, этот текст подобен тем, что выдавались Сталинскими политическими органами в 1939 году накануне "освободительного" похода в Польшу.