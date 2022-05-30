Профсоюзы готовятся к акциям протеста против роста цен(1)
Центральный союз профсоюзов в начале мая предложил с 1 июля этого года повысить минимальную заработную плату до 700 евро, как и не облагаемый подоходным налогом доход, обосновав это резким ростом вынужденных расходов населения и цен на энергоносители. Однако ни работодатели, ни представители государства инициативу профсоюзов не поддержали, пишет rus.err.
C учетом стремительного роста цен профсоюзы предупреждают, что поддержат акции протеста, если недовольный народ выйдет на улицы.
"Профсоюзы выступают за спокойствие, чтобы это не вызвало бурю акций протеста, которые осенью могли бы созываться различными партиями, чтобы весной выиграть выборы. Профсоюзы сейчас думают, как подготовить эти акции протеста, чтобы они прошли мирно, но действенно: сбор подписей, акции протеста в разных городах перед самоуправлениями, чтобы показать, что сегодня народ загнан в угол", - отметил известный деятель профсоюзного движения Эстонии Олег Чубаров.