Профсоюзы готовятся к акциям протеста против роста цен

"Профсоюзы выступают за спокойствие, чтобы это не вызвало бурю акций протеста, которые осенью могли бы созываться различными партиями, чтобы весной выиграть выборы. Профсоюзы сейчас думают, как подготовить эти акции протеста, чтобы они прошли мирно, но действенно: сбор подписей, акции протеста в разных городах перед самоуправлениями, чтобы показать, что сегодня народ загнан в угол", - отметил известный деятель профсоюзного движения Эстонии Олег Чубаров.