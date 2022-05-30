Правда ли, что на эмблеме ВВС Финляндии до недавнего времени была нацистская символика?

18 мая 2022 года первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» заявил: «Надо одно понимать шведам и финнам, простые вещи — мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае: если у нас будет война с НАТО. А если война с НАТО будет, она не будет беспилотничками, она будет ядерной. И нам всё равно, сколько уничтожать стран: 28 или 32 — они должны это понимать чётко. У нас, блин, всего хватает, на 32 хватит вот так! Одно дело в Соединённых Штатах 300 миллионов, там ещё кто-то теоретически может выжить, но у финнов, у которых пять или чуть больше, никакого шанса нет. А то, что вы, сволочи, воевали на стороне фашистов, так мы это знаем. Они совсем недавно убрали, у них свастика была эмблемой воздушных вооружённых сил Финляндии. Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело!»



В середине мая утверждения о том, что на эмблеме ВВС Финляндии ещё несколько лет назад была изображена нацистская символика, стали появляться и в соцсетях. В частности, такие публикации можно встретить во «ВКонтакте», Twitter и Facebook.