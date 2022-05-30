Правда ли, что на эмблеме ВВС Финляндии до недавнего времени была нацистская символика?
В мае 2022 года в контексте подачи заявки на вступление в НАТО пользователи соцсетей, а также некоторые политики стали припоминать финнам использование свастики на эмблеме финской военной авиации. Мы проверили корректность их утверждений.
18 мая 2022 года первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» заявил: «Надо одно понимать шведам и финнам, простые вещи — мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае: если у нас будет война с НАТО. А если война с НАТО будет, она не будет беспилотничками, она будет ядерной. И нам всё равно, сколько уничтожать стран: 28 или 32 — они должны это понимать чётко. У нас, блин, всего хватает, на 32 хватит вот так! Одно дело в Соединённых Штатах 300 миллионов, там ещё кто-то теоретически может выжить, но у финнов, у которых пять или чуть больше, никакого шанса нет. А то, что вы, сволочи, воевали на стороне фашистов, так мы это знаем. Они совсем недавно убрали, у них свастика была эмблемой воздушных вооружённых сил Финляндии. Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело!»
В середине мая утверждения о том, что на эмблеме ВВС Финляндии ещё несколько лет назад была изображена нацистская символика, стали появляться и в соцсетях. В частности, такие публикации можно встретить во «ВКонтакте», Twitter и Facebook.
Начнём с того, что Финляндия действительно не так давно изменила логотип своих военно-воздушных сил. Смена символики произошла в начале 2017 года, однако широкой общественности об этом стало известно только летом 2020-го, когда на это обратил внимание профессор Хельсинкского университета Тейво Тайванен. Ранее эмблему и правда украшала свастика, но несколько лет назад её заменили на золотого беркута в синем круге.
Свастика — один из самых узнаваемых атрибутов и нацистской идеологии. В 1920 году Гитлер сделал свастику символом Национал-социалистической партии, в 1933-м — одним из государственных символов Третьего рейха. Во время Второй мировой войны Финляндия была союзницей Германии и до 1944 года воевала против СССР. Уже тогда свастика была изображена на эмблеме ВВС страны. Тем не менее появилась она там задолго до начала боевых действий и появления нацизма.
Финские ВВС появились в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен подарил стране свой самолёт Thulin Typ D. «Он нарисовал (на самолёте. — Прим. ред.) свой личный символ удачи, голубую свастику, на крыльях самолёта», — сообщил пресс-секретарь ВВС Финляндии нашим коллегам из Reuters. Впоследствии этот символ стал «национальным знаком отличия всех самолётов ВВС Финляндии с 1918 по 1945 год». После Второй мировой войны синие свастики на самолётах были заменены сине-белыми кругами.
Аналогичными сведениями делятся и другие эксперты. В частности, директор Музея ВВС Финляндии Кай Меклин подтвердил, что речь идёт о личном знаке фон Розена, а не символе поддержки нацизма. Отметим при этом, что впоследствии шведский граф стал одним из лидеров шведского национал-социализма, а сестра его жены вышла замуж за Германа Геринга — одного из ближайших соратников Гитлера, которого Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни за совершённые военные преступления.
Таким образом, утверждение о том, что ранее присутствовавшая на эмблеме финских ВВС свастика была нацистским символом, не соответствует действительности. Она появилась на логотипе местной военной авиации в 1918 году как личный знак владельца первого самолёта ВВС, а в символике гитлеровской партии её стали использовать только двумя годами позже. По словам генерала Яри Микконена, именно из-за замешательства, которое у многих вызывала (и, как мы сейчас видим, до сих пор вызывает) такая эмблема, её и было решено изменить.
Итог: Полуправда.