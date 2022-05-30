Осенью движение между некоторыми городами и волостями может встать(2)
Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K Reis-X и Gobus обращению к правительству, премьер-министру и президенту, организованное по заказу государства автобусное движение из-за подорожания топлива, недостаточного финансирования и изменения экономической ситуации достигло положения, при котором, если ничего не менять, осенью движение между некоторыми городами и волостями встанет.
По мнению компаний, государство про них забыло и рассчитывает на то, что маршруты будут обслуживаться по прежним расценкам, пишет rus.err.
Чтобы привлечь внимание к обозначенной проблеме, каждая автобусная фирма 11 июня остановит движение на одном из своих маршрутов в Харьюмаа.
Автобусные компании представили три предложения: компенсировать убыток уже заказанных перевозок, который составляет 3 млн евро; пересчитывать стоимость километра перевозок каждые три месяца; расширить доходную базу общественных автобусных маршрутов.