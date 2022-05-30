Осенью движение между некоторыми городами и волостями может встать

Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K Reis-X и Gobus обращению к правительству, премьер-министру и президенту, организованное по заказу государства автобусное движение из-за подорожания топлива, недостаточного финансирования и изменения экономической ситуации достигло положения, при котором, если ничего не менять, осенью движение между некоторыми городами и волостями встанет.