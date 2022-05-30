Парламентская ассамблея НАТО призывает увеличить объемы помощи Украине

По словам члена делегации Рийгикогу в ПА НАТО Марко Шорина, основной целью заседания, которое изначально планировалось проводить в Киеве, но в связи с развязанной Россией войной было перенесено в Вильнюс, стало оказание Украине твердой поддержки. По его словам, участники встреч ознакомились с текущей ситуацией в стране и с крайне важными для Эстонии планами по укреплению сил сдерживания и оборонительной доктрины в восточном крыле. Речь также шла об ожиданиях относительно саммита НАТО, который через месяц состоится в Мадриде.

«Особое значение имеет то, что на сегодняшнем пленарном заседании с речью выступили спикеры парламентов Финляндии и Швеции, которые недавно подали заявку о вступлении в НАТО. Присоединение к альянсу наших северных соседей значительно способствует укреплению безопасности во всем регионе», – сказал Шорин.

В заявлении в поддержку Украины ПА НАТО призывает правительства и парламенты государств-членов продолжить укрепление глобальной коалиции, чтобы оказать Украине всестороннюю поддержку и усилить давление на Россию для прекращения войны. В заявлении ПА призывает сохранять и расширять введенные в отношении России санкции, увеличить обмен данными разведки и объемы военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддерживать военных беженцев как на территории Украины, так и за ее пределами. Помимо прочего, ПА НАТО также призывает расследовать совершенные Россией военные преступления и привлечь виновных к ответственности.

В Вильнюсе Марко Шорин, представлявший Рийгикогу на весенней сессии ПА НАТО, также принял участие во встрече делегаций Северных и Балтийских стран и встретился с представителями Грузии и Косово. Весенняя сессия ПА НАТО началась в пятницу и закончилась в понедельник. В общей сложности в ней приняли участие свыше 230 депутатов из 30 государств-членов НАТО и порядка 20 государств- и учреждений-партнеров.