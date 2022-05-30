Женщина, столкнувшая молодую мать с перрона, получила приговор и отправится за решетку

Прокуратура предъявила агрессивной женщине обвинение в грубом нарушении общественного порядка и ненадлежащем физическом обращении. Суд в порядке ускоренного производства признал женщину виновной и приговорил ее к лишению свободы на 1 год, три месяца из этого наказания осужденная должна будет отбыть реально. Остальные 9 месяцев назначены условно с испытательным сроком.

Как мы уже сообщали, в минувшую среду 41-летняя женщина подошла к стоявшим на перроне 32-летней женщине и ее 3-летнему ребенку и столкнула мать вниз с перрона. К счастью поезда не было, иначе нападение могло бы закончиться гораздо более тяжелыми последствиями.

После того, как мама взяла ребенка на руки и попыталась отойти подальше от нападавшей, последняя последовала за ней и ударила мать в лицо. Затем 41-летняя женщина села на шедший в сторону Балтийского вокзала поезд, где ударила еще 80-летнюю женщину.

Полиция задержала осужденную в субботу по месту ее жительства в Кохтла-Ярве.

"Хочу поблагодарить всех людей, кто помог в опознании женщины, мы быстро нашли нападавшую благодаря поступившей информации. Спасибо и тем, кто дал полиции показания в связи с произошедшим и сообщил об инциденте в поезде по телефону 112. Призываю людей и в дальнейшем звонить на телефон экстренной помощи 112, когда вы видите опасность в общественном пространстве. Чтобы полиция быстро пришла на помощь нуждающимся до того, как произошло что-то серьезное", - призвала начальник Ляэне-Харьюского отделения полиции Леа Бяренсон.

"После задержания женщина была признана подозреваемой по двум эпизодам: по толчку с перрона и удару женщины, а также по удару пожилой женщины в поезде. - пояснила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Хелен Кивилоо. - По собственным словам обвиняемой, она до этого несколько дней употребляла алкоголь, и поскольку деньги закончились, она стала в отношении людей агрессивной. Такому поведению нет извинения, теперь у женщины будет время подумать о своих действиях".

Приговор еще не вошел в законную силу.