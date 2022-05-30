ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне открылся первый магазин без кассы и обслуживающего персонала(15)
В главном здании Таллиннского технического университета компания Reitan Convenience Estonia открыла первый в Эстонии полностью автоматический магазин R-Kiosk Go. Это небольшой киоск, где нет ни обслуживающего персонала, ни кассы — покупатель заходит в магазин с банковской картой или с приложением в смартфоне, выбирает понравившиеся товары и просто уходит. Оплата производится автоматически.
При помощи сенсорной технологии все покупки регистрируются в виртуальной корзине, а оплата производится автоматически при выходе из магазина. Если покупатель передумал приобретать тот или иной товар, то он может положить покупку обратно на полку, и продукт будет автоматически удален из корзины.
«Уже идет подготовка к открытию следующих двух автоматизированных магазинов. Удобство осуществления покупок означает постоянное обновление как с точки зрения предлагаемого ассортимента, так и с точки зрения окружающей инфраструктуры», — говорит исполнительный директор Reitan Convenience Estonia Тийи Ильвес.
В скандинавских странах уже оперирует множество автоматизированных магазинов, в том числе магазины Reitan Convenience в Финляндии, Швеции и Дании. По словам Ильвес, автоматический магазин R-Kiosk, открывшийся осенью прошлого года в кампусе университета Вийкки в Хельсинки, быстро завоевал популярность среди клиентов, именно этот опыт побудил открыть такую же торговую точку в Эстонии.
«R-Kiosk Gо использует искусственный интеллект, то есть несколько датчиков и камер с самыми современными технологиями. Сенсорная техника улавливает как разницу в весе товара, так и движение. Главное отличие технологии от известного решения Amazon Go — определение разницы в весе на полках с товарами», — говорит Ингвар Пылд, менеджер по развитию компании. По его словам, технология R-Kiosk Go не использует и не хранит биометрические данные. «Проще говоря, это означает, что технология рассматривает людей не как людей, а как объекты», — добавляет Пылд.
Еще одно отличие автоматизированного магазина от обычного магазина заключается в том, что здесь не продаются товары требующие идентификации — табак, алкоголь и лотерейные билеты, а также билеты на общественный транспорт.
Как работает автоматизированный магазин R-Kiosk Go?
Вход в магазин возможен с приложением для смартфона R-Kiosk Go или банковской картой
У входа отметьте, входите ли вы в одиночку или группой (например, с детьми)
Возьмите с полки необходимый вам товар - все товары автоматически добавляются в виртуальную корзину
Если вы передумали, то положите товар обратно на полку. Он будет автоматически удален из корзины
После того, как вы выбрали все понравившиеся продукты, просто выходите из магазина - ворота откроются автоматически, а сумма покупки будет списана с банковской карты или платежного инструмента, указанного в приложении при входе в магазин;
На экране у входа вы можете проверить, что находится в вашей корзине. Также вы можете отправить чек на адрес своей электронной почты.