ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне открылся первый магазин без кассы и обслуживающего персонала

При помощи сенсорной технологии все покупки регистрируются в виртуальной корзине, а оплата производится автоматически при выходе из магазина. Если покупатель передумал приобретать тот или иной товар, то он может положить покупку обратно на полку, и продукт будет автоматически удален из корзины.

«Уже идет подготовка к открытию следующих двух автоматизированных магазинов. Удобство осуществления покупок означает постоянное обновление как с точки зрения предлагаемого ассортимента, так и с точки зрения окружающей инфраструктуры», — говорит исполнительный директор Reitan Convenience Estonia Тийи Ильвес.

В скандинавских странах уже оперирует множество автоматизированных магазинов, в том числе магазины Reitan Convenience в Финляндии, Швеции и Дании. По словам Ильвес, автоматический магазин R-Kiosk, открывшийся осенью прошлого года в кампусе университета Вийкки в Хельсинки, быстро завоевал популярность среди клиентов, именно этот опыт побудил открыть такую же торговую точку в Эстонии.

«R-Kiosk Gо использует искусственный интеллект, то есть несколько датчиков и камер с самыми современными технологиями. Сенсорная техника улавливает как разницу в весе товара, так и движение. Главное отличие технологии от известного решения Amazon Go — определение разницы в весе на полках с товарами», — говорит Ингвар Пылд, менеджер по развитию компании. По его словам, технология R-Kiosk Go не использует и не хранит биометрические данные. «Проще говоря, это означает, что технология рассматривает людей не как людей, а как объекты», — добавляет Пылд.

Еще одно отличие автоматизированного магазина от обычного магазина заключается в том, что здесь не продаются товары требующие идентификации — табак, алкоголь и лотерейные билеты, а также билеты на общественный транспорт.

Как работает автоматизированный магазин R-Kiosk Go?