"Русские - это не Путин". Молодой активист проехал на велосипеде через всю Европу и прибыл в Эстонию

Даниил Андреевич Шедко, в мире известный под именем Моноков, - 18-летний родившийся в России активист, живущий с семьей уже 12 лет в Италии. 6 марта он отправился в поездку через всю Европу, прикрепив к своему велосипеду сине-бело-синий флаг с надписями "Русские - это не путин" и "Нет - войне".

Как говорит сам Моноков, своей поездкой он преследовал две цели: добраться на велосипеде до границы России и продемонстрировать во всех странах, которые он проезжает, свой протест против действий Путина. Репортажи о своей поездке он ведет в сети TikTok, где у него с начала проекта уже набралось более 13 тысяч последователей.