31.05.2022, 07:06
"Русские - это не Путин". Молодой активист проехал на велосипеде через всю Европу и прибыл в Эстонию
ФОТО: Ekspress Meedia | Kuvatõmmis
На прошлой неделе русский антивоенный активист Моноков, проводящий на велосипеде антивоенную акцию, приехал в Эстонию.
Даниил Андреевич Шедко, в мире известный под именем Моноков, - 18-летний родившийся в России активист, живущий с семьей уже 12 лет в Италии. 6 марта он отправился в поездку через всю Европу, прикрепив к своему велосипеду сине-бело-синий флаг с надписями "Русские - это не путин" и "Нет - войне".