ПОДКАСТ | Сборная Финляндии по хоккею сейчас лучшая сборная в Европе

В воскресенье закончился чемпионат мира по хоккею 2022. Сборная Финляндии в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Этот чемпионат мира не пользовался большой популярностью: даже самые ярые фанаты хоккея не смотрели его полностью.

Чемпион известен, эмоции от финала стихли. "В целом турнир прошел хорошо, даже с учетом отсутствия сборных России и Беларуси, хоккей был зрелищный и интересный. Понятно, что большая часть людей смотрели хоккей со стадии плей-офф, но в целом турнир был интересный",- сказал Евгений.

"Турнир прошел нормально, да мы не смотрели полностью все матчи, а смотрели в основном матчи с приставкой "топ" (Канада, Чехия, Швейцария, Финляндия). Финал полностью не смотрели, но были в курсе событий. Было интересно",- поделился впечатлениями Кирилл Чеботарев.

Российская сборная, являющая лидером мирового хоккея по количеству побед на чемпионатах мира (27 раз), турнир пропускала. Каждый старался найти своего фаворита и поддерживать на протяжении всего турнира. "Я поддерживал Шведскую сборную, так как я провел этот сезон в Швеции. Понятно, что были и другие сильные сборные (Чехия, Финляндия, Швейцария)", — рассказал игрок эстонской молодежной сборной Илья Григорьев.

Сборная Финляндии стала второй в истории командой, которой удалось выиграть в один год и Олимпийские игры, и чемпионат мира. Первой была сборная Швеции в 2006 году.

"Финский хоккей для эстонских хоккеистов всегда был примером, они вроде рядом, а уровень у них совсем другой", — поделился Кирилл Чеботарев. Виталий Бесчастный относительно финского хоккея считает, что "все эстонские хоккеисты стремятся уехать в Финляндию". Илья Григорьев, игравший и в Эстонии и Финляндии, не по наслышки знает, что из себя представляет финский хоккей: "Там на каждом углу хоккейные площадки и зимой все выходят играть на свежем воздухе".











