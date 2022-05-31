Эстонии грозит штраф за биоотходы в миллионы евро?
В Евросоюзе есть четкая директива по количеству перерабатываемых отходов. Эстония может не выполнить предписанный план по сортировке биоотходов и получить штраф в несколько миллионов евро.
Сейчас многие говорят о том, что в мире очень остро стоит проблема с нехваткой ресурсов. Эта проблема, в частности, обострилась из-за военных действий в Украине. Если же учитывать, что альтернативным источником ресурсов можно рассматривать в том числе отходное хозяйство, то повышенное внимание к этой сфере очень понятно. Здесь отдельно нужно говорить о биоотходах - этот ресурс с одной стороны может быть полезен, но с другой - если им не заниматься, он может препятствовать обороту других материалов.
Что же входит в понятие биоотходов? Этот термин касается пищевых и кухонных отходов, а также растительных отходов в садах, парках и огородах. Потенциал у этого ресурса огромен, но используется не очень эффективно. Причина - поведение простого потребителя. Даже несмотря н то, что столица занимается этим уже более 10 лет, все еще существует очень много скепсиса по отношению к сортированию биоотходов. Некоторые города только сейчас обеспечивают своих жителей возможностью передачи биоотходов для переработки. Но проблема здесь еще и в том, чтобы сформировать у населения привычку сортировать мусор.
Если посмотреть на график, то рост количества сортируемых биоотходов с 2016 года довольно маленький.
С одной стороны, к системе сортировки подключаются новые города, но с другой стороны - растет и общее количество биоотходов. Например, увеличилось количество выбрасываемой годной к использованию еды в мусор. Повлиять на этот показатель государство напрямую не может, ведь он связан с потреблением. Таким образом, ответственность лежит на простых людях - простой список продуктов перед походом в магазин может значительно снизить риск того, что вы купите то, что будет впоследствии выброшено в мусор.
Интересно, что согласно действующему законодательству с первого января 2020-го года необходимо подготавливать к повторному использованию и возвращать в оборот материал из бытовых и схожих по составу отходов в размере не меньше 50% от образовавшегося количества таких отходов. На деле же в 2020-ом году этот показатель был 29%. Биоотходов было направлено на переработку лишь 11% от образовавшихся.
Если же посмотреть на состав смешанного мусора, то можно увидеть, что он состоит из огромного количества материалов, которые можно использовать повторно.
Но мотивация у Эстонии наладить механизм раздельного сбора мусора и переработки биоотходов не ограничивается стремлением внести вклад в сохранение природы. Оказывается, существует четкая директива, согласно которой на всей территории Эстонии должен быть организован раздельный сбор мусора. Это касается не только Эстонии, но и всего ЕС. Согласно Рамочной директиве по отходам, к 31 декабря 2023 года биоотходы должны либо разделяться и перерабатываться, либо собираться отдельно и не смешиваться с другими видами отходов. Это направлено на увеличение качества и потребление вторичного сырья.
Более того, если к 31 декабря 2023 года намеченный план не будет выполнен - Эстонию ждет штраф. Вопрос, который вызывает беспокойство - успеет ли Эстония выполнить данные условия, если с 2016 года рост сортируемых биоотходов был так мал? Эстонии уже было сделано предупреждение о том, что может быть начато делопроизводство о несоблюдении директивы. Ситуацию можно сравнить с сахарным штрафом.
Сахарный штраф - что это такое и каков был его размер?
История с сахарным штрафом произошла в 2004 году, когда Эстония вступала в Евросоюз. Тогда Европейская комиссия постановила, что в Эстонии было зафиксировано 91 464 тонны сахара, что превышает норму разрешенных складских запасов. З это Эстонии был назначен штраф в размере 45,7 млн евро. В последующие годы Эстонское государство оспорило требование об уплате штрафа, однако это не принесло никаких результатов. В итоге Эстония выплачивала штраф в четырех частях с 2006 года.
Что ждет Эстонию, если условия не будут выполнены?
На этот вопрос отвечает ведущий специалист отдела природных ресурсов Александр Тараскин.
"В настоящий момент сложно сказать о величине штрафа. Размер зависит от нескольких факторов, в том числе от того, какие попытки страна предпринимает для повышения уровня повторного использования. Пока рано об этом говорить, но в случае негативного сценария, речь может идти о нескольких миллионах евро".
Кто должен обеспечить раздельный сбор мусора в городе?
Ответственность за то, чтобы "успеть к срокам" лежит на местных самоуправлениях. Они обязаны не позднее 31-го декабря 2023-го года организовать на своей территории раздельный сбор и вывоз биоотходов от мест их возникновения.
Биоотходы должны собираться раздельно и вывозиться на всех участках недвижимости охваченных системой упорядоченного вывоза мусора. Единственным исключением остается компостирование биоотходов в месте их возникновения.
При этом если говорить о сборе упаковок, то в некоторых случаях этим должен озаботиться производитель этих самых упаковок. К сожалению, товары охвачены ответственностью производителя за их сбор.
Однако даже у таких производителей не всегда есть возможность установить контейнеры для этих целей. Надзор за этом процессом должно также вести государство и местные самоуправления. Если же контроль со стороны местных самоуправлений не достаточно жесткий, производители могут не реагировать на тот факт, что в каких-то местах нет соответствующих контейнеров для сбора упаковки.