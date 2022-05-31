Эстонии грозит штраф за биоотходы в миллионы евро?

Интересно, что согласно действующему законодательству с первого января 2020-го года необходимо подготавливать к повторному использованию и возвращать в оборот материал из бытовых и схожих по составу отходов в размере не меньше 50% от образовавшегося количества таких отходов. На деле же в 2020-ом году этот показатель был 29%. Биоотходов было направлено на переработку лишь 11% от образовавшихся.

С одной стороны, к системе сортировки подключаются новые города, но с другой стороны - растет и общее количество биоотходов. Например, увеличилось количество выбрасываемой годной к использованию еды в мусор. Повлиять на этот показатель государство напрямую не может, ведь он связан с потреблением. Таким образом, ответственность лежит на простых людях - простой список продуктов перед походом в магазин может значительно снизить риск того, что вы купите то, что будет впоследствии выброшено в мусор.

Если посмотреть на график, то рост количества сортируемых биоотходов с 2016 года довольно маленький.

Что же входит в понятие биоотходов? Этот термин касается пищевых и кухонных отходов, а также растительных отходов в садах, парках и огородах. Потенциал у этого ресурса огромен, но используется не очень эффективно. Причина - поведение простого потребителя. Даже несмотря н то, что столица занимается этим уже более 10 лет, все еще существует очень много скепсиса по отношению к сортированию биоотходов. Некоторые города только сейчас обеспечивают своих жителей возможностью передачи биоотходов для переработки. Но проблема здесь еще и в том, чтобы сформировать у населения привычку сортировать мусор.

Сейчас многие говорят о том, что в мире очень остро стоит проблема с нехваткой ресурсов. Эта проблема, в частности, обострилась из-за военных действий в Украине. Если же учитывать, что альтернативным источником ресурсов можно рассматривать в том числе отходное хозяйство, то повышенное внимание к этой сфере очень понятно. Здесь отдельно нужно говорить о биоотходах - этот ресурс с одной стороны может быть полезен, но с другой - если им не заниматься, он может препятствовать обороту других материалов.

Если же посмотреть на состав смешанного мусора, то можно увидеть, что он состоит из огромного количества материалов, которые можно использовать повторно.

Но мотивация у Эстонии наладить механизм раздельного сбора мусора и переработки биоотходов не ограничивается стремлением внести вклад в сохранение природы. Оказывается, существует четкая директива, согласно которой на всей территории Эстонии должен быть организован раздельный сбор мусора. Это касается не только Эстонии, но и всего ЕС. Согласно Рамочной директиве по отходам, к 31 декабря 2023 года биоотходы должны либо разделяться и перерабатываться, либо собираться отдельно и не смешиваться с другими видами отходов. Это направлено на увеличение качества и потребление вторичного сырья.

Более того, если к 31 декабря 2023 года намеченный план не будет выполнен - Эстонию ждет штраф. Вопрос, который вызывает беспокойство - успеет ли Эстония выполнить данные условия, если с 2016 года рост сортируемых биоотходов был так мал? Эстонии уже было сделано предупреждение о том, что может быть начато делопроизводство о несоблюдении директивы. Ситуацию можно сравнить с сахарным штрафом.

Сахарный штраф - что это такое и каков был его размер?

История с сахарным штрафом произошла в 2004 году, когда Эстония вступала в Евросоюз. Тогда Европейская комиссия постановила, что в Эстонии было зафиксировано 91 464 тонны сахара, что превышает норму разрешенных складских запасов. З это Эстонии был назначен штраф в размере 45,7 млн евро. В последующие годы Эстонское государство оспорило требование об уплате штрафа, однако это не принесло никаких результатов. В итоге Эстония выплачивала штраф в четырех частях с 2006 года.

Что ждет Эстонию, если условия не будут выполнены?

На этот вопрос отвечает ведущий специалист отдела природных ресурсов Александр Тараскин.