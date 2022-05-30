ВИДЕО | В чемпионате Эстонии по футболу забили гол-шедевр

"Флора" довольно быстро вышла вперед: уже на 18-й минуте Мартин Миллер открыл счет 0:1. Беда не приходит одна и, помимо пропущенного гола, на 32-ой минуте Милан Митрович получает красную карточку и оставляет "Левадию" в меньшинстве.

На 57-й минуте матча произошло то, чего раньше болельщики на А. Ле Кок Арене не видели. Нигериец Эрнест Аджири увидел, что голкипер "Флоры" вышел далеко из ворот, и решил пробить со своей половины поля, перебросив мяч через вратаря, и установил окончательный счет в матче 1:1.

После игры в интервью soccernet.ee Эрнест Аджири прокомментировал свой гол так: "Я увидел, что "Флора" потеряла мяч, и он летит ко мне. Я на мгновение поднял голову и увидел, что вратарь далеко от ворот. Больше думать было не о чем, я сделал одно касание и пробил".

Игра завершилась со счетом 1:1. После 16-го тура в чемпионате Эстонии "Флора" лидирует, набрав 41 очко и имея игру в запасе. "Левадия", тоже набрала 41 очко и занимает второе место.