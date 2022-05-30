На Чудском озере задержали пьяного водителя маломерного судна

Инцидент произошел в субботу на Чудском озере, где патрульный катер погранохраны остановил подозрительный катер. У представителей власти возникло подозрение, что водитель плавсредства был нетрезв. После применения алкометра опасения подтвердились.



Кроме водителя на борту находились еще два человека.



Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, катер вместе с пассажирами отбуксировали в порт, ключи были взяты на хранение, а в отношении водителя возбуждено производство.



Водитель маломерного судна считается находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если в выдыхаемом им воздухе содержится более 0,25 миллиграмма алкоголя на литр или если в одном грамме его крови обнаружено 0,5 миллиграмма алкоголя и более.