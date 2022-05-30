ЧП и криминал
30.05.2022, 14:48

На Чудском озере задержали пьяного водителя маломерного судна

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Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson

Пьяного шкипера доставили на сушу.

Инцидент произошел в субботу на Чудском озере, где патрульный катер погранохраны остановил подозрительный катер. У представителей власти возникло подозрение, что водитель плавсредства был нетрезв. После применения алкометра опасения подтвердились.

Кроме водителя на борту находились еще два человека.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, катер вместе с пассажирами отбуксировали в порт, ключи были взяты на хранение, а в отношении водителя возбуждено производство.

Водитель маломерного судна считается находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если в выдыхаемом им воздухе содержится более 0,25 миллиграмма алкоголя на литр или если в одном грамме его крови обнаружено 0,5 миллиграмма алкоголя и более.

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