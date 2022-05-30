Минобороны Великобритании: у России огромные потери среди офицерского состава, это ведет к снижению эффективности и боевого духа

По мнению британской военной разведки, среди причин этого — тот факт, что командиры батальонов и бригад из-за высокой личной ответственности за результат отправляются на передовую, а младшие офицеры, в свою очередь, вынуждены лично руководить тактическими действиями на низшем уровне из-за нехватки хорошо обученных и наделенных полномочиями военнослужащих сержантского состава, которые выполняют эту роль в западных войсках.