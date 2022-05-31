Для активного образа жизни: новые смарт-часы Huawei подойдут как для роскошной вечеринки, так и для спортивного зала

Новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro представляют собой стильное, но в то же время мощное практичное решение с привлекательным внешним видом и продуманной функциональностью. Давайте посмотрим, с какими задачами эти часы помогут вам справляться каждый день.

Роскошный аксессуар

Huawei Watch GT 3 Pro – это одни из лучших часов в линейке топ-моделей часов известной технологической компании, которые привлекают внимание прежде всего своим заметным внешним видом. Часы с двумя разными стилями корпусов предлагают выбор на разный вкус: модель диаметром 46 мм с корпусом из титана больше подойдет любителям массивного стиля, а модель из высокотехнологичной керамики диаметром 43 мм приглянется любителям более женственного стиля. В то время как более массивная титановая модель доступна с серым кожаным ремешком, более женственная модель часов поставляется с керамическим или белым кожаным ремешком. Все детали на часах продуманы до последней мелочи, а также предлагают пользователю роль дизайнера: у Huawei есть 70 000 специальных заставок экрана, из которых каждый пользователь может выбрать свои любимые циферблаты и менять их так часто, как ему удобно. Так что для каждого события в жизни найдется подходящий стиль – будь то праздничный прием, летняя коктейльная вечеринка или захватывающее оперное представление.

Надежный спутник

Очарование новых смарт-часов Huawei не ограничивается их элегантным внешним видом — часы также заслуживают внимания благодаря их прочным материалам, что делает их надежным инструментом и спутником на весь день — или даже на недели. Тем более, что титановая модель смарт-часов от одной беспроводной зарядки проработает до 14 дней, а керамическая — до 7 дней. При этом для зарядки аккумулятора на 25% требуется всего 10 минут.