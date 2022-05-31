Для активного образа жизни: новые смарт-часы Huawei подойдут как для роскошной вечеринки, так и для спортивного зала
Стильные смарт-часы премиум-класса от Huawei теперь доступны для поклонников новых технологий, любителей спорта и любителей моды. Это настоящие топовые модели, которые своим эксклюзивным дизайном подходят даже для самой шикарной вечеринки и в то же время помогают заниматься спортом на профессиональном уровне.
Новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro представляют собой стильное, но в то же время мощное практичное решение с привлекательным внешним видом и продуманной функциональностью. Давайте посмотрим, с какими задачами эти часы помогут вам справляться каждый день.
Роскошный аксессуар
Huawei Watch GT 3 Pro – это одни из лучших часов в линейке топ-моделей часов известной технологической компании, которые привлекают внимание прежде всего своим заметным внешним видом. Часы с двумя разными стилями корпусов предлагают выбор на разный вкус: модель диаметром 46 мм с корпусом из титана больше подойдет любителям массивного стиля, а модель из высокотехнологичной керамики диаметром 43 мм приглянется любителям более женственного стиля. В то время как более массивная титановая модель доступна с серым кожаным ремешком, более женственная модель часов поставляется с керамическим или белым кожаным ремешком. Все детали на часах продуманы до последней мелочи, а также предлагают пользователю роль дизайнера: у Huawei есть 70 000 специальных заставок экрана, из которых каждый пользователь может выбрать свои любимые циферблаты и менять их так часто, как ему удобно. Так что для каждого события в жизни найдется подходящий стиль – будь то праздничный прием, летняя коктейльная вечеринка или захватывающее оперное представление.
Надежный спутник
Очарование новых смарт-часов Huawei не ограничивается их элегантным внешним видом — часы также заслуживают внимания благодаря их прочным материалам, что делает их надежным инструментом и спутником на весь день — или даже на недели. Тем более, что титановая модель смарт-часов от одной беспроводной зарядки проработает до 14 дней, а керамическая — до 7 дней. При этом для зарядки аккумулятора на 25% требуется всего 10 минут.
С точки зрения материалов, это топовая модель в своем классе - не только с лицевой сторона, но и нижняя часть с датчиками покрыты сапфировым стеклом. Высокопрочное сапфировое стекло невозможно повредить, даже если часы упадут на гравий или соприкоснутся с острыми ключами в сумке – поцарапать такой материал может только алмаз. Вам также не нужно беспокоиться о воде или высоких температурах — часы выдерживают 40-градусную жару пустыни, а также подходят для часового погружения в воду.
Персональный тренер
Благодаря 100 различным спортивным режимам и точным датчикам, отслеживающим показатели здоровья пользователя, смарт-часы Huawei GT 3 Pro являются отличный компаньоном для любителей активного образа жизни. Тем более, что в часах есть виртуальный тренер, который анализирует результаты тренировки и дает советы по корректировке плана тренировок и необходимого периода восстановления организма. Все это благодаря чрезвычайно точной способности часов измерять пройденное во время тренировки расстояние, потраченные калории, частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови, данные о сне, уровень стресса и другие важные показатели здоровья.
Часы также включают функцию мониторинга менструального цикла для женщин на основе анализа частоты сердечных сокращений в ночное время, температуры кожи, частоты дыхания и других данных здоровья. Это позволяет часам лучше отслеживать и прогнозировать цикл пользователя.
Мощный ассистент
Последние смарт-часы Huawei также сделаны особенно многофункциональными благодаря возможности использовать их в качестве личного помощника. Помимо рекомендаций по части тренировок, часы также дают советы и по другим ежедневным задачам, отправляя уведомления и напоминая о важных событиях в календаре. Так, например, часы посылают сигнал и любителям экстремальных видов спорта, когда они отправляются в горы и должны следить за передом высот, а также смарт-устройство сообщает информацию о приливах и отливах моря для серфингистов.
Также благодаря тому, что смарт-часы легко подключаются к телефону, с их помощью можно принимать звонки, сообщения и уведомления. Таким образом, вы можете удобно решать быстрые повседневные задачи, даже находясь в пути!