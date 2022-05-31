Тут бояться просто бесполезно: Невзоров объяснил, почему Путин рано или поздно использует ядерное оружие

Останется ли в предсмертной России хоть что-нибудь из удобств и свобод? Это - очень большой вопрос. Сомнительно, крайне сомнительно, что что-то будет. Хоть сколько-нибудь протянуть режим сможет под хоть сколько-нибудь герметичным железным занавесом. Тут выбора нет. И даже Турции, вероятно, никакой у россиян больше не будет. Помимо того, что курорты Турции будут резко контрастировать с отдыхательными "свинарниками" родины, они способны наводить о крайне неприятные мысли о жалком сервисе и немытых унитазах Сочи. О крымских чебуреках с "ногтями и котятами". Турцию прикроют, конечно. Она ведь подлейшим образом бередит душу российского курортника, наводит на лишние в новом СССР мысли. А куда деваться? Ведь даже Турция может причинить русскому патриоту страшный вред и разложение мозга.

Следует помнить, что Турция - хоть и кривая но все-таки "калиточка в цивилизацию", через которую можно проскочить в реальный ми и вспомнить все. А вот это - совсем недопустимо. Реальность должна быть "совковой" - серой, военной, марширующей. Штаты КГБ увеличились в сравнении со временами СССР в 5-7 раз.

Путину терять уже нечего

Зря все успокоились по поводу "ядерного ада". Жестоко побитый в Украине, диктатор "надулся". Он хочет запеть и выжидает момент, чтобы затянуть первый куплет. Поймите, если у маньяка застряла в мозгу любимая заноза ядерной войны, все равно ее не вытащишь, тем более - холеными европейскими пальчиками.