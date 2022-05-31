Тут бояться просто бесполезно: Невзоров объяснил, почему Путин рано или поздно использует ядерное оружие
Александр Невзоров в своем новом видеоролике на YouTube-канале поделился мыслями о том, почему, по его мнению, ядерная война все-таки будет. Мы публикуем частичную расшифровку его расуждений.
Останется ли в предсмертной России хоть что-нибудь из удобств и свобод? Это - очень большой вопрос. Сомнительно, крайне сомнительно, что что-то будет. Хоть сколько-нибудь протянуть режим сможет под хоть сколько-нибудь герметичным железным занавесом. Тут выбора нет. И даже Турции, вероятно, никакой у россиян больше не будет. Помимо того, что курорты Турции будут резко контрастировать с отдыхательными "свинарниками" родины, они способны наводить о крайне неприятные мысли о жалком сервисе и немытых унитазах Сочи. О крымских чебуреках с "ногтями и котятами". Турцию прикроют, конечно. Она ведь подлейшим образом бередит душу российского курортника, наводит на лишние в новом СССР мысли. А куда деваться? Ведь даже Турция может причинить русскому патриоту страшный вред и разложение мозга.
Следует помнить, что Турция - хоть и кривая но все-таки "калиточка в цивилизацию", через которую можно проскочить в реальный ми и вспомнить все. А вот это - совсем недопустимо. Реальность должна быть "совковой" - серой, военной, марширующей. Штаты КГБ увеличились в сравнении со временами СССР в 5-7 раз.
Путину терять уже нечего
Зря все успокоились по поводу "ядерного ада". Жестоко побитый в Украине, диктатор "надулся". Он хочет запеть и выжидает момент, чтобы затянуть первый куплет. Поймите, если у маньяка застряла в мозгу любимая заноза ядерной войны, все равно ее не вытащишь, тем более - холеными европейскими пальчиками.
Тут бояться просто бесполезно: если маньяк заранее сообщил, что любимую песенку непременно споет, да еще и влез на табуретку, то пытаться отвлечь его от этого мороженым или танцами живота - совершенно бесполезно. Не существует вопроса: будет или не будет применено ядерное оружие. Попытка все равно будет, и вопрос лишь в том, насколько она будет успешной. Куда именно попадают древние советские ракеты и что именно в ответ испепелят ракеты НАТО. Последняя песенка Путина обещает во всех смыслах этого слова быть зажигательной. Путину вообще уже терять теперь нечего - по его приказу уже были убиты 100 тысяч человек, это примерно 700 железнодорожных вагонов, битком набитых трупами. Снесены города, сожжены поселки, миллионы людей скитаются по миру без угла и работы. Его подельники также замазаны кровью также, как и он. Отступать им всем уже некуда, терять им всем нечего.