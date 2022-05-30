КОЛОНКА RusDelfi | Миру мир, войне - спектакль!

Российская агрессия против Украины ожидаемо вызвала протесты по всему миру с первого дня вторжения. Некоторые протесты против войны можно считать удачными, некоторые — нет.

Когда в Нарве появились плакаты с рекламным текстом спектакля «Х** войне. Украина. Письма с фронта», многие горожане по разным причиным были огорчены. Некоторым из них не понравилась критика политики российского режима — тем же самым людям в свое время не понравился протест против изнасилованний женщин в Буче российскими солдатами, когда девушки в окровавленном белье стояли перед зданием российского посольства. Другим людям не понравилось матерное слово, использованное в названии спектакля. Их можно понять, потому что и эстонская часть общества была бы раздражена, если бы в Таллинне появились плакаты с надписью m***.

Ясно, что это маркетинговый ход создателей спектакля, и слово х** привлекает внимание всего русскоязычного населения. Послание такой рекламы едва ли удачное, потому что людей, которые помнят историю появление этого слогана двадцать лет назад, очень мало. В то время участницы поп-группы «Тату» выступили на популярном американском телешоу в футболках с надписями «х** войне». Это было протестом против американской войны в Ираке, и этой акции аплодировали и российские государственные СМИ и будущие сторонники идеи «русского мира».

Кажется, что кому-то двадцать лет спустя пригодился этот лозунг, чтобы продать свой спектакль, потому что ничего оригинальнее предложить публике не получилось.