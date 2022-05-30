КОЛОНКА RusDelfi | Миру мир, войне - спектакль!
Афиши спектакля "Х** войне. Украина. Письма с фронта" вызвал бурю негодования в обществе. Евгений Осиновский предложил бесплатно показать этот спектакль школьникам.
Российская агрессия против Украины ожидаемо вызвала протесты по всему миру с первого дня вторжения. Некоторые протесты против войны можно считать удачными, некоторые — нет.
Когда в Нарве появились плакаты с рекламным текстом спектакля «Х** войне. Украина. Письма с фронта», многие горожане по разным причиным были огорчены. Некоторым из них не понравилась критика политики российского режима — тем же самым людям в свое время не понравился протест против изнасилованний женщин в Буче российскими солдатами, когда девушки в окровавленном белье стояли перед зданием российского посольства. Другим людям не понравилось матерное слово, использованное в названии спектакля. Их можно понять, потому что и эстонская часть общества была бы раздражена, если бы в Таллинне появились плакаты с надписью m***.
Ясно, что это маркетинговый ход создателей спектакля, и слово х** привлекает внимание всего русскоязычного населения. Послание такой рекламы едва ли удачное, потому что людей, которые помнят историю появление этого слогана двадцать лет назад, очень мало. В то время участницы поп-группы «Тату» выступили на популярном американском телешоу в футболках с надписями «х** войне». Это было протестом против американской войны в Ираке, и этой акции аплодировали и российские государственные СМИ и будущие сторонники идеи «русского мира».
Кажется, что кому-то двадцать лет спустя пригодился этот лозунг, чтобы продать свой спектакль, потому что ничего оригинальнее предложить публике не получилось.
Когда проходили протесты перед российским посольством и появились плакаты «х** войне», люди, которых возмутили протесты против политики путинского режима, начали говорить, что такие мероприятия и плакаты вредят детям. НКО "Родители Эстонии" даже обратилось в Министерство культуры с просьбой убрать плакаты. Но на самом деле родителей это огорчает больше, но у них не хватает смелости это высказать.В то же время нелья считать название спектакля удачным. Видимо, постановщик и автор не были уверены, что спекталь без слова «х**» сможет привлечь людей в зрительный зал.
Что касается психического здоровья детей, то дети сами могли бы посоветовать постановщику более удачные названия для спектакля. Как говорится, лучше воспитывайте себя, потому что дети все равно будут похожи на вас. К сожалению, сегодняшние реалии таковы, что дети и без этого спектакля слышали это слово, и всякие другие слова, тысячи раз. И даже если запретить афиши этого спектакля, это никак не повлияло бы на культуру общения и общий уровень воспитания.
Вход на спектакль запрещен лицам моложе шестнадцати лет, в этом возрасте уже не получится притворяться, что молодые люди не знают матерных слов и не имеют представления о взрослой жизни. Поэтому осуждать ход соцдема Евгения Осиновского, предложившего показать спектакль школьникам, сложно. Осудить можно только лицемерных сторонников агрессивной политики путинского режима и бездарных маркетологов, которым показалось хорошим ходом выкопать слоган двадцатилетней давности, не понимая, кто и в каком контексте использовал этот призыв.