30.05.2022, 10:34
ФОТО | В Вильянди опрокинулся контейнер с краской, на место вызвали спасателей
Сегодня утром в 8:32 Спасательный департамент получил сообщение о том, что на улице Рауа в Вильянди опрокинулся контейнер с остатками краски на основе растворителя.
Спасатели взяли с собой прицеп для борьбы с химическими загрязнениями и покрыли загрязненный участок абсорбентом. К настоящему времени остатки краски собраны.
Опасности для людей инцидент не представляет.
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