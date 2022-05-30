ЧП и криминал
30.05.2022, 10:34

ФОТО | В Вильянди опрокинулся контейнер с краской, на место вызвали спасателей

 

Сегодня утром в 8:32 Спасательный департамент получил сообщение о том, что на улице Рауа в Вильянди опрокинулся контейнер с остатками краски на основе растворителя.


Спасатели взяли с собой прицеп для борьбы с химическими загрязнениями и покрыли загрязненный участок абсорбентом. К настоящему времени остатки краски собраны.

Опасности для людей инцидент не представляет.

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