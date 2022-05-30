Эстония предоставила посольству России и нескольким олигархам специальное разрешение на движение финансовых средств

По информации Бюро данных по отмыванию денег (RAB), эстонские финансовые учреждения в настоящее время заморозили более 17 миллионов евро российских финансовых средств. В то же время несколько компаний, подконтрольных российским олигархам и российскому посольству, получили специальное разрешение на движение средств свыше разрешенной границы, в Эстонию также продолжает поступать добытая в России редкоземельная руда.