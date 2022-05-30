Новости Эстонии
30.05.2022, 10:10

Эстония предоставила посольству России и нескольким олигархам специальное разрешение на движение финансовых средств

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Айвар Пау
Айвар Пау aivar.pau@ekspressmeedia.ee
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко
ФОТО: Scanpix | Reuters

По информации Бюро данных по отмыванию денег (RAB), эстонские финансовые учреждения в настоящее время заморозили более 17 миллионов евро российских финансовых средств. В то же время несколько компаний, подконтрольных российским олигархам и российскому посольству, получили специальное разрешение на движение средств свыше разрешенной границы, в Эстонию также продолжает поступать добытая в России редкоземельная руда.

„Начиная с 24 февраля, когда Россия начала военную агрессию против Украины, в Бюро данных по отмыванию денег поступило 402 санкционных оповещения.

Что касается рассмотренных оповещений, сумма замороженных средств составила почти 17,5 млн евро. В основном это средства на банковских счетах крупных подсанкционных компаний», — сообщила Forte представитель RAB Ынне Метс.

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