Против министра Лийны Керсна возбудили делопроизводство о проступке

"Да, в прошлую пятницу я получила письменное приглашение от Министерства финансов дать показания 1 июня. В этом уведомлении также было указано, что они возбудили делопроизводство и проступке", - сказал Керсна и добавила, что обязательно явится для дачи показаний и расскажет свою версию истории.

"В конце концов, я исполняла решение правительства, дело было с чрезвычайной ситуацией", - добавила Лийна Керсна.

Тем временем в Рийгикогу оппозицией ведутся серьезные переговоры о вынесении вотума недоверия министру образования. На прошлой неделе лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что вопрос не в том, будет ли вынесен вотум недоверия Керсне, а в том, когда это произойдет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



