За рубежом
29.05.2022, 21:04

Единство разрушается? ЕС за день до саммита не смог договориться об эмбарго на российскую нефть

 
Здание ЕС
Здание ЕС
ФОТО: Pixabay | Pixabay

Дипломаты стран Евросоюза в воскресенье, за день до начала саммита ЕС, не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти, который планируется включить в новый, шестой пакет санкций против России, передает Би-би-си.

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на неназванного по имени чиновника ЕС, что переговоры о нефтяном эмбарго продолжатся завтра днем, до начала саммита.

Отказу от российской нефти противится прежде всего Венгрия, которая получает ее по трубопроводу. Венгерское правительство говорит, что в случае эмбарго страна понесет многомиллиардные убытки.

По информации европейской прессы, сейчас страны ЕС обсуждают компромиссное предложение Франции: запретить импорт российской нефти через морские порты, но оставить импорт по трубопроводам.

Как заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики, единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться.

RusDelfi
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