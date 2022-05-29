Единство разрушается? ЕС за день до саммита не смог договориться об эмбарго на российскую нефть

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на неназванного по имени чиновника ЕС, что переговоры о нефтяном эмбарго продолжатся завтра днем, до начала саммита.

Отказу от российской нефти противится прежде всего Венгрия, которая получает ее по трубопроводу. Венгерское правительство говорит, что в случае эмбарго страна понесет многомиллиардные убытки.

По информации европейской прессы, сейчас страны ЕС обсуждают компромиссное предложение Франции: запретить импорт российской нефти через морские порты, но оставить импорт по трубопроводам.

Как заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики, единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться.