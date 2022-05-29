Bolt навсегда лишает злостных нарушителей скоростного режима доступа к арендным машинам

Если водитель превышает на арендованном автомобиле Bolt скорость, то вслед за предупреждением может последовать штраф или лишение права пользования машинами.

По словам руководителя подразделения Bolt Drive Лукаса Ила, система предупреждений работает хорошо. "Почти 80% водителей, однажды превысивших скорость, больше этого не делали", - сказал он.

Точной цифры людей, лишенных права пользования автомобилями Bolt, руководитель не привел, но признал, что такая мера применялась.

"Какой-либо вандализм и нарушения Правил дорожного движения случаются с машинами Bolt Drive очень редко. Дорожно-транспортными происшествиями заканчиваются около 0,02% всех поездок на машинах Bolt Drive", - добавил он.