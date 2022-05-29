Новости Ида-Вирумаа
29.05.2022, 19:51

В Нарвском замке бесплатно покажут лучшие эстонские исторические фильмы

 
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ФОТО: Ekspress Meedia | Dmitri Fedotkin

В рамках Дней города с 3 по 5 июня в Северном дворе Нарвского замка бесплатно покажут исторические фильмы на мероприятии "Ночное кино" (22.00), пишет rus.err.

В пятницу, 3 июня, будет показан историко-приключенческий художественный фильм "Последняя реликвия" (1969) режиссера Григория Кроманова.

В субботу, 4 июня, покажут исторический фильм режиссера Андреса Пуустусмаа "1814" (2007), который повествует о жизни молодого Пушкина.

В воскресенье, 5 июня, зрителям будет предложен художественный фильм Эльмо Нюганена "Аптекарь Мельхиор", основанный на одноименном романе Индрека Харгла.

Подробнее о Днях города можно узнать на официальном сайте Нарвы.

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