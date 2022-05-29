29.05.2022, 19:51
В Нарвском замке бесплатно покажут лучшие эстонские исторические фильмы
ФОТО: Ekspress Meedia | Dmitri Fedotkin
В рамках Дней города с 3 по 5 июня в Северном дворе Нарвского замка бесплатно покажут исторические фильмы на мероприятии "Ночное кино" (22.00), пишет rus.err.
В пятницу, 3 июня, будет показан историко-приключенческий художественный фильм "Последняя реликвия" (1969) режиссера Григория Кроманова.
В субботу, 4 июня, покажут исторический фильм режиссера Андреса Пуустусмаа "1814" (2007), который повествует о жизни молодого Пушкина.
В воскресенье, 5 июня, зрителям будет предложен художественный фильм Эльмо Нюганена "Аптекарь Мельхиор", основанный на одноименном романе Индрека Харгла.
Подробнее о Днях города можно узнать на официальном сайте Нарвы.