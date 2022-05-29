ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (95-й день) | Продолжаются бои за Лисичанск и Северодонецк. Зеленский посетил Харьков

- Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в традиционном вечернем видеообращении вновь обвинил Москву в международном терроризме

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно, наконец, признать официально Россию государством – террористом, государством – спонсором терроризма, - сказал он. - Это чистая правда, которая отражает ту повседневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят нести дальше в Европу".

Зеленский также признал, что на фронте сложилась серьезная ситуация, особенно в тех районах, где российская армия пытается добиться какого-то результата. Ключевые направления борьбы на фронте – это, как и раньше, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление.

- Переговоры с Россией возможны после вывода российских войск, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

"Украина отказывается от переговоров" - снова генерируют ложь в Москве, - написал он в "Твиттере". - Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (говорим одно, делаем другое), оставит юг страны и отведет войска".

- Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, имеющий стратегически важное значение, полностью перешел под контроль российских военных. Об этом заявил на утреннем брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, указав также, что за минувшие сутки в Херсонской и Харьковской областях были сбиты два штурмовых самолета Су-25 ВВС Украины, а в Запорожской области уничтожен украинский вертолет Ми-8.

В то же время украинская сторона сообщает, что ВСУ отбросили россиян от трассы "Лисичанск-Бахмут" и выбили из Тошковки. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Северодонецк находится под контролем Украины, а продвижение россиян застопорилось.