С понедельника изменится расписание поездов на линии Таллинн - Нарва. Два дня часть пути пассажиров будут обслуживать автобусы

Во вторник, 31 мая, и в среду, 1 июня, все поезда нарвской линии на участке Йыхви - Нарва будут заменены автобусами. В направлении Таллинна автобусы будут отправляться из Нарвы раньше, а прибывать в направлении Нарвы автобусы будут позже. Между Йыхви и Таллинном пассажиры будут обслуживаться поездами по обычному расписанию.

Железнодорожное предприятие Elron обращает внимание пассажиров на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно.

Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, следует сообщить в Elron о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае железнодорожники смогут организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.

Остановки заменяющих автобусов обозначены вывесками в цветах Elron, и их места расположения вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на сайте предприятия.