С понедельника изменится расписание поездов на линии Таллинн - Нарва. Два дня часть пути пассажиров будут обслуживать автобусы(2)
В связи со строительными работами в Йыхви с 30 мая изменится расписание рейсов в направлении Нарвы. Добавятся 1–2 минуты времени в пути между Йыхви и Нарвой, время же отправления поездов из Таллинна и время прибытия в Таллинн не изменятся.
Во вторник, 31 мая, и в среду, 1 июня, все поезда нарвской линии на участке Йыхви - Нарва будут заменены автобусами. В направлении Таллинна автобусы будут отправляться из Нарвы раньше, а прибывать в направлении Нарвы автобусы будут позже. Между Йыхви и Таллинном пассажиры будут обслуживаться поездами по обычному расписанию.
Железнодорожное предприятие Elron обращает внимание пассажиров на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно.
Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, следует сообщить в Elron о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае железнодорожники смогут организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.
Остановки заменяющих автобусов обозначены вывесками в цветах Elron, и их места расположения вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на сайте предприятия.