ФОТО | Нетрезвый водитель вылетел через бетонную платформу к трамвайным путям
В воскресенье во второй половине дня в Таллинне на Пярнуском шоссе по вине нетрезвого водителя произошло ДТП. К счастью, никто из людей не пострадал.
В 15.33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что у дома номер 104 по Пярнускому шоссе потерял управляемость автомобиль Volkswagen, ехавший из центра города.
По предварительным данным, автомобиль перемахнул через бетонное ограждение, затем врезался в столб и остановился у трамвайных путей. В результате аварии движение в сторону центра города было блокировано почти на час. Оно было восстановлено в 16.30.
Никто из людей в ДТП не пострадал. Повреждения получили помимо Volkswagen езе две машины Audi и Škoda.
Находившийся за рулем Volkswagen 33-летний мужчина был нетрезв. Степень его опьянения определит экспертиза.