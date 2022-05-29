ФОТО | Нетрезвый водитель вылетел через бетонную платформу к трамвайным путям

В 15.33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что у дома номер 104 по Пярнускому шоссе потерял управляемость автомобиль Volkswagen, ехавший из центра города.

По предварительным данным, автомобиль перемахнул через бетонное ограждение, затем врезался в столб и остановился у трамвайных путей. В результате аварии движение в сторону центра города было блокировано почти на час. Оно было восстановлено в 16.30.

Никто из людей в ДТП не пострадал. Повреждения получили помимо Volkswagen езе две машины Audi и Škoda.

Находившийся за рулем Volkswagen 33-летний мужчина был нетрезв. Степень его опьянения определит экспертиза.